Mais de 250 mil euros em reembolsos na área de medicina dentária na Madeira

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) informou esta quarta-feira que realizou o pagamento de mais de 250 mil euros referente ao reembolso das despesas de saúde de actos/tratamentos na área da Medicina Dentária, nos primeiros seis meses de 2022.

No período em análise, foram submetidos um total de cerca de 200 mil processos (actos) nas mais diferentes áreas, sendo a medicina dentária a segunda com maior n.º de actos (40 mil) apresentados pelos utentes do SRS, representando assim 20% do total, logo após da Medicina Física e de Reabilitação (46%). IASAÚDE

Como fazer o pedido

Para solicitar este apoio, concedido através do reembolso das despesas de saúde na área de Medicina Dentária, os utentes do SRS devem entregar nos serviços do IASAÚDE, num prazo máximo de 6 meses a contar da data de aquisição, a factura/recibo original, devidamente assinada e carimbada com identificação legível do médico (nome e n.º da OMD), identificação do Beneficiário (nome, número de Utente e NIF), os tratamentos dentários devem discriminar o número do dente (quando aplicável), discriminação dos valores de cada acto e respectivas datas de realização (em alguns tratamentos é necessário a apresentação de RX e relatório médico). Estas condições podem também ser consultadas no site institucional do IASAÚDE, www.iasaude.pt.