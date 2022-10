CPCJ de Santa Cruz apresenta ludoteca itinerante

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Cruz apresentou, esta tarde, uma ludoteca itinerante.

A presidente da comissão, Mónica Goncalves, explicou que este foi um projecto que teve início com o Torneio Social de Padel - ' Cada criança uma infância' - através do qual foi possível angariar 1.150 euros que reverteram para a aquisição de material lúdico pedagógico da editora 'Ideiais com História'.

Num comunicado enviado à redacção, a CPCJ refere que o objectivo passa por "trabalhar a prevenção de temas sensíveis junto da população infante-juvenil de forma lúdica, tais como: violência doméstica, abuso sexual, bullying, medos e fobias, problemas de comportamento, autorregulação, impulsividade, sexualidade, orientação sexual e identidade de género, divórcio, luto e perdas, entre muitos outros.".

Pretendemos que estes instrumentos possam auxiliar na identificação de situações de perigo, potenciando um momento seguro de revelação de experiências problemáticas, com o objetivo último de dotar as nossas crianças e jovens de competências emocionais e sociais que lhes permitam enquadrar as suas experiências mais desafiantes de forma adaptativa e saudável. Mónica Goncalves, presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz.

A madrinha da Ludoteca e vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, realçou p papel preventivo da CPCJ, assim como a sua proximidade com a população e os diversos organismos sociais do concelho.

A autarca relevou também o esforço que a actual gestão da Câmara Municipal de Santa Cruz tem feito na dignificação da CPCJ, não apenas através de uma mudança de sede, mas também com um reforço dos recursos humanos afectos àquele organismo.