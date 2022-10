TAP(E)… esse ‘buraco’

A gestão dos recursos públicos obedece a decisões ponderadas e cautelosas da parte de quem gere a ´coisa pública`. Para além destas obrigações, é necessário juntar a competência e, acima de tudo, ter consciência daquilo que se faz e como se faz.

O que se passa com a TAP é grave, é vigarice e confere um caso de crime público. O primeiro- ministro, António Costa, acossado pela geringonça, não descansou enquanto não reverteu a privatização da companhia, renacionalizando-a. Pedro Nuno Santos chegou a afirmar que `só os fanáticos, que não sabem patavina do assunto, acham que nos podemos dar ao luxo de perder a TAP`. Apesar dos buracos financeiros da companhia, o mesmo governante acrescentou que ´não se pode ficar agarrados a resultados porque se trata de uma empresa estratégica para o Estado´.

Agora, libertados, do BE e PCP, o governo PS passou a olhar para a TAP com outros olhos e desconfiança considerando agora, ser uma empresa dispensável e geradora de grandes problemas e já anunciou nova privatização ou reprivatização da TAP. Uma vigarice. Esta desorientação do governo da República é criminosa porque confere um caso de crime económico, já que representa um assalto aos bolsos dos Portugueses depois da injeção de mais de 3 mil milhões de euros na companhia. Isto é brincar com o nosso dinheiro.

A TAP é um problema e não é de agora. Mas é um problema que não pode ser resolvido com esta artimanha política. Se a solução passa por fechar, então que se feche e se abra outra companhia sem o peso e os custos desta. Uma verdadeira companhia de serviço público. Uma nova companhia de bandeira que sirva as Ilhas. Que não faça concorrência às low cost. Que não condicione o mercado impondo os preços das viagens entre a Madeira e o Continente. Que trate o Porto Santo com prioridade utilizando os ATR para ligar a ilha Dourada à Madeira.

Ao fim e ao cabo, a história da TAP faz-se de problemas e turbulência política.

Também não se percebe muito bem a solução encontrada para CEO da companhia. Uma senhora que não fala Português e que não trouxe nada de novo para além de ter vindo a tomar decisões caricatas como a mais recente aquisição de automóveis de luxo entretanto cancelada porque a tramoia foi descoberta pela comunicação social.

Concluindo..afinal o governo do partido socialista entende agora que o futuro da TAP passa afinal, pela privatização porque entende que a companhia precisa de estar integrada num grande grupo internacional e o preferido pelo governo são os Alemães da lufthansa.