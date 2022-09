Amanhã, 29 de Setembro, a Escola Secundária Jaime Moniz recebe a conferência 'A doença cardíaca e o acidente vascular cerebral. As novas tecnologias terapêuticas', entre as 9h45 e as 11h15, na sala de conferências.

Nuno Santo, médico cardiologista electrofisiologista e assistente graduado de cardiologia no Hospital Dr. Nélio Mendonça será o preletor da sessão.