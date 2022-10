Autoridades usam drones e cães nas operações de resgate em Las Tejerias

As autoridades venezuelanas estão a usar 'drones' (aviões não-tripulados) e cães nas operações de salvamento em Tejerías, 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, onde dois portugueses morreram devido às chuvas torrenciais que afetaram o estado de Arágua.

"Foram ativadas equipas especiais em operações SAR (busca e salvamento, siglas em inglês) dos Bombeiros, da Proteção Civil, e do Comando Estratégico Operacional das Formas Armadas Bolivarianas (CEOFANB), e Segurança Cidadã, assim como a Unidade Especial e Busca e Análise de Cenas com tecnologia de 'drone' e animais caninos", anunciou o vice-ministro de Gestão de Risco e Proteção Civil.

Carlos Pérez Ampueda, explicou ainda que "mais de mil funcionários e agentes" do Sistema Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) continuam com o plano de busca e salvamento em Las Tejerías, município de Santos Michelena, estado de Arágua, devido ao transbordamento da ribeira de Los Patos.

De momento a informação oficial é de pelo menos um desaparecido, no entanto, utilizadores das redes sociais dão conta que esse número poderia superar uma dezena.

Entretanto o ministro de Relações Interiores Justiça e Paz da Venezuela, Remígio Ceballos Ichaso, explicou que a Venezuela está sob o efeito de um fenómeno meteorológico conhecido localmente como "vaguada" - aumento de massas de ar quente e húmido numa área de baixa pressão atmosférica, situada entre áreas de pressão mais elevada (anticiclones), com massas de ar muito mais frio e pesado que originam nuvens de desenvolvimento vertical e chuvas) -.

"Formou-se rapidamente uma 'vaguada' ao norte da Venezuela, sobre as Caraíbas, reforçando ainda mais as condições pluviométricas em grande parte do país (...) prevalece a nebulosidade com aguaceiros; estamos a atender e a monitorizar as emergências devido às fortes chuvas registadas", explicou.

Segundo o ministro as chuvas são "mais fortes" em Zília, Los Andes, Llanos Occidentales, La Guaira, Distrito Capital, Amazonas e zona Insular, prevendo-se que nas próximas horas haja "um aumento da nebulosidade com chuva e atividade elétrica no país, devido ao complemento dos efeitos do aquecimento diurno".

Fontes consulares avançaram hoje à agência Lusa que dois portugueses, um homem e uma mulher, morreram em Tejerías, a 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, na Venezuela, devido às chuvas torrenciais que nas últimas horas afetaram o estado venezuelano de Arágua.

O cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, especificou que dois comerciantes portugueses, um homem e uma mulher, morreram arrastados pela torrente de água e de lama.

"Até agora estão confirmadas as mortes de dois portugueses (...). Estou a caminho de Tejerías, mas os acessos estão fechados, de qualquer maneira vou tentar chegar até lá", disse Pedro Gonçalves à Lusa.

Por outro lado, explicou que as chuvas se registaram durante a madrugada e que dois rios, o Tuy e o Grande se uniram "arrasando com todas as casas".

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, disse hoje estar a acompanhar "com grande preocupação" a situação em Tejerías, e assegurou estar em "contacto permanente" com a embaixada portuguesa e consulados na Venezuela, "avaliando como se encontram os portugueses e lusodescendentes".