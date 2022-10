Equipas madeirenses na I edição da Taça Federação de Andebol

A I edição da Taça Federação de Andebol de Portugal em seniores femininos, que se realiza a partir de Janeiro de 2023, vai contar com a presença do Club Sports da Madeira e do Madeira Andebol SAD.

As duas formações ficaram colocadas na Zona 2 juntamente com o Gil Eanes do Algarve.

No dia 7 de Janeiro, de 2023, o CS Madeira defronta o Madeira Andebol SAD. Depois no dia 14, o Gil Eanes recebe o Sports, terminado esta fase de apuramento com o Madeira SAD a receber no dia 24 de janeiro, o Gil Eanes.

Esta fase inicial conta com três zonas.

Apenas o vencedor de cada zona seguirá em frente.