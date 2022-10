O Nacional venceu o Angrense por 2-0, passando assim à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Nesta partida, que decorreu esta tarde na Angra do Heroísmo (Açores), os golos da formação madeirense foram apontados pelos atacantes Carlos Daniel e Zé Manuel, aos 36 e 58 minutos, respectivamente.

O conjunto madeirense volta a jogar no Domingo, no reduto do Moreirense, em partida a contar para a 8.ª jornada da Liga SABSEG.