'Grandes' conhecem primeiros adversários na Taça de Portugal

As 18 equipas da I Liga vão conhecer hoje os primeiros adversários na edição 2022/23 da Taça de Portugal de futebol, no sorteio da terceira eliminatória, que se vai realizar na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O FC Porto, detentor do troféu e campeão nacional, e os restantes 17 primodivisionários vão estrear-se nesta ronda, juntamente com três resistentes dos distritais -- Courense (AF Viana do Castelo), Oriental (AF Lisboa) e Sporting de Pombal (AF Leiria).

Nesta eliminatória, contam-se ainda 12 emblemas da II Liga, após a eliminação de Feirense, Estrela da Amadora, Torreense e Sporting da Covilhã, 15 da Liga 3 e 16 do Campeonato de Portugal.

Os clubes da I Liga, que não se podem defrontar, vão disputar a ronda, cujos jogos estão marcados para o fim de semana de 15 e 16 de outubro, na qualidade de visitados.

O sorteio do emparelhamento dos 64 clubes está marcado para as 17:30.

Clubes presentes no sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal 2022/23:

I Liga: Benfica, Boavista, Casa Pia, Desportivo de Chaves, Estoril Praia, Arouca, Famalicão, FC Porto, Gil Vicente, Marítimo, Paços de Ferreira, Portimonense, Rio Ave, Santa Clara, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Vizela.

II Liga: Farense, Moreirense, Leixões, BSAD, Mafra, Penafiel, Vilafranquense, Trofense, Oliveirense, Académico de Viseu, Nacional e Tondela.

Liga 3: Varzim, Montalegre, Sanjoanense, Oliveira do Hospital, Belenenses, Caldas, Amora, Canelas 2010, São João de Ver, Real Massamá, Vilaverdense, Vitória de Setúbal, Felgueiras, Fontinhas e Anadia.

Campeonato de Portugal: Pevidém, Serpa, Vianense, Bragança, Imortal, Olhanense, Beira-Mar, Tirsense, Pero Pinheiro, Valadares Gaia, São Martinho, Rabo de Peixe, Dumiense, Machico, Camacha e Sertanense.

Distritais: Courense, Oriental e Sporting de Pombal.