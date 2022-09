Revelado o troféu da 'Champions' de andebol de Praia

Já é conhecido o troféu que irá ser levantado pelas equipas vencedoras da edição de 2022 da Liga dos Campeões de andebol de praia, em plena praia do Porto Santo.

A Federação Europeia de Andebol (EHF) revelou hoje o novíssimo troféu do denominado ‘Beach Handball Champions Cup’.

Os vencedores das provas masculina e feminina vão levantar o troféu de alumínio reciclado no final do torneio que terá como palco a ilha do Porto Santo entre 20 a 23 de Outubro.

“A empresa espanhola OiKo Design Office foi a responsável pela criação dos novos troféus, dando assim continuidade ao trabalho impressionante que fizeram recentemente com os troféus da Liga dos Campeões de andebol”, pode ler-se na noticia publicada no site oficial da EHF.

Esta nova criação foi feita a partir de alumínio reciclado oriundo de resíduos industriais, sendo a sua geometria especial evitando o superaquecimento.

“O objetivo da EHF era projectar um troféu distinto e reconhecível que representasse os valores da competição: espectacular e acrobático, rápido e inteligente, activo e respeitoso, honesto e justo”, adiantaram os designers Salva Codinach e Jose F. López- Aguilar, do OiKo Design Office, à EHF.

“Desde o início que ficamos entusiasmados com a forma como a EHF estava abordando a comunicação gráfica para o andebol de praia e vimos que o próprio logotipo já tinha uma força que poderíamos aproveitar. Começamos a trabalhar com a ideia de dar volume e dinamismo tridimensional a esse logotipo”, disse Codinach.

“Vimos que ao torcer a geometria do logotipo e estreitando-o na área de aderência conseguimos um volume muito dinâmico e ‘sexy’. A face superior é inclinada em 40 graus para que o logotipo seja reconhecível a partir de uma visão frontal”, pode ler-se ainda na página oficial da EHF na internet.

López-Aguilar acrescentaria ainda que o elemento 'dissipador de calor' do troféu foi o aspecto mais interessante. Dissipa o calor acumulado ao ser exposto ao sol na praia.

“O dissipador é o próprio corpo do troféu, é esse volume do logotipo torcido que gera essas paredes verticais que funcionam como dissipador de calor. A chave para um dissipador de calor é maximizar a área de superfície que está em contacto com o ar. Quanto mais sólida uma superfície estar em contacto com o ar, melhor dissipará o calor.”

Novo troféu foi construído em cerca de três meses

De referir que após a aprovação pela EHF, o troféu levou cerca de quatro a seis semanas para ser desenvolvido e produzido os protótipos. Depois disso, foram aproximadamente oito semanas para produzir os troféus, incluindo a pintura e a aplicação gráfica.

“Um dos desafios ao nível da produção foi encontrar um processo e um material que permitisse construir este complexo volume com a resistência e o os acabamentos adequados. Finalmente, com um processo de sinterização de um polímero técnico, em combinação com elementos metálicos e nervuras internas, conseguimos o resultado que queríamos”, afirmou ainda López-Aguilar.

“Outro aspecto bastante desafiador deste troféu, embora possa parecer simples, é o trabalho de aplicação gráfica, que é feito manualmente com a ajuda de ‘templates’.”

De referir que a edição de 2022 a ter lugar na ilha do Porto Santo contará com um total de 32 equipas (16 masculinas e 16 femininas), num evento que levará mais de 700 atletas de 13 países europeus distintos.

De referir que a formação portuguesa feminina Leça – Love Tiles e a equipa masculina espanhola CBMP Ciudad de Málaga foram os campeões da Europa de clubes em 2021.