Suspense no Brasil (à hora de fecho) marca capas de jornais nacionais

Bom dia. Embora nenhum dos jornais nacionais tenha aguentado a edição para saber o resultado final das eleições no Brasil, todos os generalistas arriscaram a trazer à capa o tema, dando conta do suspense e do possível empate entre os dois principais candidatos, o que levaria (como viria a acontecer) a uma 2.ª volta. Uma aposta arriscada dos editores, mas que revelou-se acertada.

Outros temas marcam as edições dos jornais nacionais, nomeadamente a pedofilia na Igreja, a crise social, a tragédia (mais uma, desta feita na Indonésia) num estádio de futebol e o futebol propriamente dito, com a antevisão das competições europeias de clubes.

No Correio da Manhã:

- "Pedofilia afasta fiéis da igreja. Travão na confiança esvazia templos"

- "Bispo do Porto admite 'depressão religiosa'"

- "Tragédia em estádio de futebol na Indonésia. 125 mortos e 323 feridos"

- "Governo ganha 'jackpot' de 140 milhões"

- "Jogos Santa Casa. Raspadinha é o que enche mais os cofres"

- "Professor em tribunal. Abusa de crianças em aula de música"

- "Decisões. Empate no berço arrefece Benfica"

- "FC Porto. Otávio pronto para a Champins"

- "Sporting. Amorim reza por Coates e Porro"

- "Presidenciais no Brasil. Duelo cerrado na festa do voto"

- "De Norte a Sul. CM revela todas as obras na ferrovia"

- "Desespero. Salta de carro na A28 para fugir a violador"

- "Fisco dá bónus. Fundação Berardo com benefícios fiscais"

No Público:

- "Bolsonaro resiste à liderança de Lula numa eleição disputada até ao fim"

- "Ensino superior: Candidaturas a bolsas continuam a bater recordes"

- "Transparência: Obras para instalar nova entidade vão ter início em breve"

- "Moto GP: Deem-lhe chuva, que Miguel Oliveira trata do assunto"

- "Madeira: Portugal fez o contrário do que prometeu na zona franca"

No Jornal de Notícias:

- "Pensões de alimentos disparam e aumenta risco de incumprimento"

- "Tragédia na Indonésia deixa futebol de luto"

- "MotoGP: Miguel Oliveira coroado rei da chuva"

- "Porto: Subida das rendas motiva protestos nos bairros"

- "Braga: Município reforça videovigilância nos parques"

- "Seca: No nordeste transmontano animais já bebem água da rede"

- "Consumo: Escalada nas contas da energia obriga Superior a cortar despesas"

- "Brasil: Eleição histórica pela noite dentro"

No Diário de Notícias:

- "Falta de casas afasta alunos do superior"

- "Dois grandes ciberataques contra a defesa nacional: Grupo de ex-chefes militares alerta para 'ineficácia da organização das Forças Armadas'"

- "Maior obra municipal fica pronta em 2025: Construção dos túneis do Plano de Drenagem de Lisboa arranca hoje"

- "Guerra na Ucrânia: Nove países ex-comunistas apoiam adesão de Kiev à NATO e papa apela à paz"

- "Associação do Ramo Automóvel: Rodrigo Ferreira da Silva antecipa que 'vai haver desinvestimento no parque de carros'"

- "Embaixadora da Alemanha: O Dia da Unidade Alemã dá-nos confiança, escreve Júlia Monar"

- "Alterações nas águas costeiras: O que os micro-organismos dizem sobre a qualidade dos ecossistemas"

- "Eleições no Brasil: Longas filas para votar após horário regular atrasam resultados"

No Inevitável:

- "Crime no confessionário: 'Entrava sem pecados e saía cheia deles'"

- "Brasil: Eleições com tudo em cima da mesa"

- "Khosta-2: 'Temos de estar atentos para evitar uma nova pandemia'"

- "Novo aeroporto de Lisboa: Cinco soluções em cima da mesa"

- "Iniciativa Liberal garante que China tem 'esquadras' em Portugal"

- "Governo pretende que condutores não ultrapassem os 100 km/h nas AE"

- "Rússia: Anexação de territórios ucranianos será anunciada hoje"

No Negócios:

- "Acciona reclama mais 50 milhões para construir hospital de Évora"

- "Quase um quinto do IRS está a ser retido em excesso"

- "Mineiro Aires vai acompanhar novo aeroporto"

- "Bolsa: PSI regista maior queda mensal da Europa"

- "Inflação: Preços da comida não subiam tanto há 32 anos"

- "Há pressão dos trabalhadores para pagar horas extras por fora"

- "As cotadas do PSI que os gestores preferem"

No A Bola:

- "Calma. Schmidt, mensagem de confiança e tranquilidade"

- "Benfica concentrado no PSG"

- "MotoGP. Falcão voa à chuva"

- "Sporting. 'Vélodrome vazio, mais fácil de ganhar', Paulo Futre antecipa Marselha"

- "Indonésia. Tragédia relatada a A Bola por jogadores portugueses"

No Record:

- "Amorim falou grosso. Treinador apertou com jogadores por causa do golo sofrido com o Gil Vicente"

- "Benfica. Confiança intacta. Águias acreditam que podem ferir o milionário PSG"

- "FC Porto. Ataque chamado a decidir"

- "MotoGP. Miguel reina à chuva"

- "Indonésia. Invasão de campo causa 125 mortos"

- "'Sangue por todo o lado, corpos junto ao balneário', Abel Camará descreve horas de terror"

E no O Jogo:

- "Tapsoba, ex-Vitória e agora no Leverkusen, viu o jogo com o Braga e antecipa duelo na Champions: 'FC Porto está cada vez mais confiante'"

- "MotoGP: Oliveira dá novo festival à chuva"

- "Canoagem: Pimenta e Ramalho campeões mundiais"

- "Benfica: Apagão total no 'berço'"

- "Sporting: Edwards avança em Marselha"

- "Internacional: Futebol em choque com tragédia na Indonésia"