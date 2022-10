A baixa de impostos em 2023 em destaque nos jornais

Bom dia. Eis as capas dos jornais nacionais e as notícias em destaque para esta sexta-feira, 7 de Outubro de 2022.

No semanário Expresso:

- "Abuso de menores: Só um terço dos condenados cumpre pena de prisão"

- "Função Pública perde até 8,8% em dois anos"

- "Falta de casas provoca práticas ilegais nos arrendamentos"

- "Francisca Van Dunem: 'Um ministro não ganha para o que faz'"

- "Ódio a Lula e fé explicam resultado de Bolsonaro"

- "Governo quer empresas a facilitar mobilidade"

- "Fernando Santos pode ter de pagar IRS sobre mais 20 milhões"

- "Algarve só tem água para um ano"

- "Porque não há golos de livre direto na liga portuguesa"

- "Como a mudança de hora afeta a nossa saúde"

- "Sniper de Peniche combate na Ucrânia"

- "Cabaz alimentar aumentou 15%"

- "TAP recua e já não adquire BMW"

- "Crédito à habitação sem comissões"

No Correio da Manhã:

- "Mexidas no IRS sobem salários líquidos até 1000 Euro"

- "Ordenado mínimo aumenta para 760 euros"

- "Pais de bebé 'sem rosto' exigem 350 mil euros a médico e a clínica"

- "Fernando Santos vai pagar 4,5 milhões Euro à Federação"

- "Diana casou com marroquino por 20 mil euros"

- "Homicídio brutal. Ex-namorado diz que estava envolvida em tráfico"

- "Benfica reforça confiança para ciclo infernal"

- "Sporting. Patrão Coates volta à equipa"

- "Liga Europa. SP Braga perde com belgas (1-2)"

- "António de Sousa. Ex-governador ganha milhões com 'lixo' bancário"

- "Criança testemunha crime. 'Mataram a minha mãe e a minha irmã'"

- "Palmela e Valongo. Mulheres veem maridos morrer em acidentes"

No Público:

- "Governo prevê descida da dívida de 2023 para 110%, um valor pré-troika"

- "Comunidade Política Europeia: 'Um dia, a nossa fórmula de paz prevalecerá', promete Zelensky"

- "Salários: Empresas serão compensadas se reduzirem disparidade"

- "Crescimento: Investimento não crescia menos do que o PIB há nove anos"

- "Saúde: Manuel Pizarro renuncia à gerência de empresa"

- "Tailândia: Vinte e duas crianças mortas em ataque a uma creche"

- "Annie Ernaux: Um Nobel para a literatura coletiva e íntima"

- "Entrevista: Hanna Schygulla: Fassbinder e a Alemanha neste outono"

No Jornal de Notícias:

- "Alívio do IRS para salários entre 760 e 1.000 euros"

- "Portugal 2-1 Bélgica: A uma vitória do mundial"

- "Braga 1-2 St. Gilloise: Derrota dificulta apuramento direto na Liga Europa"

- "Todas as escolas com manuais digitais em 2026. Triplicou número de estudantes que já não usam livros"

- "Sintra: Saltou do carro da PJ em andamento após matar ex-mulher"

- "Mirandela: Aluna cega falha teste por não ter professor"

- "TAP: Polémica obriga a adiar compra de carros topo de gama"

- "Porto: Rui Moreira exige mais policiamento nas ruas da movida"

- "Nobel: Academia distingue escrita íntima e corajosa de Annie Ernaux"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN-TSF: Joaquim Sarmento: 'Crescimento que o Governo vende este ano é ilusório'"

- "Rendimentos até mil euros vão descontar menos no IRS"

- "Discurso de 5 de Outubro é aviso a Costa: Politólogo e comentador desvalorizam intenções do Presidente Marcelo"

- "'Só se perceberá com subida de internamentos': Especialistas preocupados com falta de noção do número real de casos covid"

- "Instalações fechadas: Legionela detetada no centro de operações dos funcionários da Higiene Urbana dos Olivais"

- "Guerra na Ucrânia: Mais sanções e isolamento compõem presente europeu nos 70 anos de Putin"

- "Defesa do Benfica com exibições de luxo: Bayern, Real e City têm António Silva debaixo de olho"

No Inevitável:

- "Um passe para o caos"

- "Sonho português de revender gás à Alemanha esbarra em Macron"

- "OE: PSD propõe salário mínimo de 765 euros e Chega subsídios sem impostos"

- "Trojena: O resort de ski de 500 milhões que vai nascer na Arábia Saudita"

- "Annie Ernaux: O Nobel da literatura foi para uma 'etnóloga de si mesma'"

No Negócios:

- "Fundos cobiçam bicicletas. Indústria fecha a porta"

- "Entrevista a Vítor Ramalho: 'Não há coragem para atacar o problema da justiça'"

- "Orçamento do Estado: Governo disposto a ceder mais no IRC"

- "Desporto: Samba Digital atrai com dividendos na estreia em bolsa"

- "Jogo: Pandemia ainda puxa para baixo as receitas dos casinos"

- Victor Matarranz, head os wealth management & insurance do Santander: 'Analisamos oportunidades de aquisição em Portugal'"

No Jornal Económico:

- "'Os impostos vão subir, se os escalões de IRS não forem atualizados à taxa de inflação' [ex-ministro da segurança Social, Paulo Pedroso]"

- "Capitais de risco escolhidas pelo Banco do Fomento querem rentabilidade de 8%"

- "BPI põe Inter-Risco à venda e abandona atividade de 'private equity'"

- "Troféus luso-franceses: Transição ecológica é 'essencial para a competitividade', diz embaixadora de França"

- "Distribuição de papel: Nova Expressão reforça na Inapa para 10% e quer acelerar plano de negócios da empresa"

- "Banca de Investimento: Caixa BI põe a mira nas Pequenas e Médias Empresas para as fusões e aquisições"

No O Jogo:

- "Mariano González viu o jogo do FC Porto com o Leverkusen no Dragão e ficou rendido ao brasileiro: 'Até quando recua, Pepê é importante no ataque'"

- "Braga 1-2 St. Gilloise: Implosão na Pedreira"

- "Benfica: Hélder Cristóvão trabalhou com Rúben Dias e aponta 'sucessor' à elite: 'António vai ser uma bomba'"

- "Sporting: Coates para acabar com a tremedeira"

- "Futebol feminino: Portugal vence [2-1] a Bélgica e apura-se para a final do Play-off do Mundial'23: Elas não desistem do sonho"

No A Bola:

- "Este miúdo é uma fera! A Bola sabe que António Silva já discute lugar no Mundial do Catar"

- "Gonçalo Ramos defende David Neres: 'Trabalha muito para a equipa!'"

- "SC Braga-St Gilloise (1-2): Balde de gelo ao cair do pano"

- "Vai à bruxa Cristiano!"

- "Sporting. Coates pronto para os Açores"

- "FC Porto. Eustáquio ganha direito a dar cartas"

No Record:

- "Até Rúben se rendeu. António Silva encanta meia Europa e o central do City"

- "Sporting. Matheus Fernandes até 2026"

- "FC Porto. Pepe também é para renovar"

- "Guerreiros consentem reviravolta"

- "Estudo do Portugal Football Observatory: Raio X ao tempo útil"

- "Futebol feminino. A uma vitória do Mundial"