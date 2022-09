Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "500 mil já atualizaram contas bancárias"

- "Saiba tudo o que é preciso para receber o bónus de 125 Euro e 50Euro por filho"

- "Portugal-Espanha. Afastar a Espanha rende 4,75 milhões"

- "Da Juve. Grimaldo com oferta milionária"

- "Sporting. Esgaio no lugar de Porro"

- "Igreja revela. Oito padres jesuítas abusaram de menores"

- "Extrema-direita lidera Itália. Vitória de Meloni dispara juros na Europa"

- "Esperança de vida. Mulheres vivem mais seis anos do que os homens"

- "Açores. Médico suspenso por crimes sexuais"

- "Justiça. 1100 efetivos reforçam Polícia Judiciária"

- "Por semana. Professores metem mil pedidos de baixa"

Público:

- "Salário mínimo vai perder poder de compra pela primeira vez desde 2013"

- "Itália - Meloni vai apostar no 'politicamente correto'"

- "Há tribunais a proibir e outros a autorizar os metadados"

- "Oito jesuítas terão abusado sexualmente de menores"

- "Ucrânia usa protestos para desmoralizar a Rússia"

- "Saúde - Sede que Pizarro queria para o SNS já tem outro destino"

- "Cultura recebe reforço de 78,9 milhões de euros"

- "Arqueologia - Túmulo de Tutankhamon tem ligação oculta para o de Nefertiti?"

- "Asteroides - Dentro da ciência de uma missão espacial na Universidade de Lisboa"

- "Liga das Nações - Portugal não quer viver com Espanha o que viveu com França e Sérvia"

Jornal de Notícias:

- "Famílias com prazo-limite para tratar das partilhas de terrenos"

- "Furacão italiano divide Europa"

- "Portugal-Espanha - Olhos nos ojos"

- "Seixas da Costa condenado por chamar 'javardo' a Conceição"

- "Porto - Câmara lança estratégia para atrair turistas endinheirados"

- "Apoio de 125 euros chega a 3,1 milhões a 20 de outubro"

- "Oito padres jesuítas acusados de abusos sexuais"

- "Brasil - Como Lula passou de presidiário a potencial vencedor das eleições"

Diário de Notícias:

- "Estagiários do IEFP também recebem os 125 euros"

- "Excedente de agosto, cinco vezes acima do saldo de julho, paga ajuda extraordinária às famílias"

- "Itália - Meloni venceu com apoios conquistados a aliados. Agora tem de conseguir governo para 5 anos"

- "Primeiro-ministro puxa a si IRC - Costa Silva mais isolado no governo e até no seu próprio ministério"

- "Diplomacia em tempos de 'troika' - Embaixador Almeida Sampaio descreve os bastidores da crise, com revelações de Passos Coelho no prefácio"

- "Cidades Criativas da UNESCO - Há um novo roteiro que promete trazer mais turistas à Região Centro"

- "Eleições no Brasil - Do ator porno Kid Bengala à quarta vez de 'Tiririca', as presidenciais são um carnaval"

- "iRobot inova com Comboj7 - Um robô que executa ordens, aspira e lava sem deitar uma gota nos tapetes"

- "Especial Lisboa -obilidade: Transportes grátis foram uma conquista de Moedas, mas é preciso mais"

- "Seleção - embaixador, a lenda, a traição e outras cinco histórias que ligam Portugal e Espanha"

Inevitável:

- "Maternidade depois dos 50. 'Ela viu o meu cartão de cidadão e achou que eu tinha idade para ser avó'"

- "Ucrânia. Russos desesperados para não ir para a linha da frente"

- "Seixas da Costa condenado por chamar 'javardo' a Sérgio Conceição"

- "Georgia Meloni. Como o mundo reagiu à vitória dos Irmãos de Itália"

- "São Tomé e Príncipe. Trovoada canta vitória e oposição discorda"

- "Dulce Garcia, escritora e ex-jornalista 'Quero chamar a atenção para as armadilhas em que estamos a cair'"

- "DGO. Estado com excedente de 2303 milhões até agosto"

Negócios:

- "Aeroporto em Santarém está dependente da Vinci"

- "Magellan 500 é a empresa que dá a cara pela nova proposta"

- "ANA tem primazia em qualquer novo aeroporto internacional. Promotores do investimento contestam este direito."

- "Entrevista Javier Blás 'Europa faz pouco contra a corrupção nas 'commodities'"

- "Radar África Moçambique - Nyusi cria vaga de fundo para se prolongar no poder"

- "Leilão de eólicas offshore só após outubro de 2023"

- "Truss gera mais pânico nos mercados do que Meloni"

- "Meta para o salário mínimo esvaziada pela inflação"

- "Orçamento - Receita fiscal empurra excedente para 2,3 mil milhões"

Record:

- "Só falta 1 ponto. Portugal aposta na vitória mas empate em Braga chega"

- "Portugal-Espanha. Relvado preocupa"

- "Benfica. João Mário quer ser centenário"

- "Sporting. Coates a voltar"

- "FC Porto. Seixas da Costa condenado. Sérgio Conceição vence 'Caso Javardo'"

- "Luís Castro: 'Brasileirão arde de forma permanente'"

- "Seba Pérez: 'Petit tem muito amor pelo Boavista'"

A Bola:

- "Portugal-Espanha: Baile de finalistas. Seleção procura lugar na Final Four antes do anúncio dos convocados para o Mundial"

- "Benfica. SAD fica com 100% de Morato"

- "Sporting. Amorim obrigado a improvisar"

- "FC Porto. Uribe gera alarme"

- "Liga. Três adeptos do Estoril proibidos de entrar em estádios"

O Jogo:

- "Portugal-Espanha - Só mais um"

- "Na era Fernando Santos, a Seleção empatou todos os jogos frente à 'Roja'"

- "Selecionador garante que só pensa em ganhar, mas a igualdade vale o ponto que falta a Portugal"

- "Dalot e Mário Rui dão a vez a Cancelo e Nuno Mendes nas laterais"

- "FC Porto - Otávio e Pepe na equação"

- "Seixas da Costa condenado por difamar Sérgio Conceição"

- "Benfica - Fabian Hurzeler traça perfil do treinador das águias: 'Schmidt é sempre no limite'"

- "Quinteto dos bês negoceia renovação"

- "Sporting - Amorim amarra Ugarte"

- "Porro numa redoma até ao Marselha"

- "Estoril - Três adeptos alvo de sanção