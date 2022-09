Destaques dos jornais com vários assuntos de interesse

Bom dia. Nesta revista de Imprensa desta sexta-feira, 30 de Setembro de 2022, destacam-se vários temas, entre as medidas anti-crise, a crise da igreja e mais casos de pedofilia, os problemas na assistência pré-hospitalar e a retoma das competições nacionais, nomeadamente o futebol.

No semanário Expresso:

- "Sondagem: Governo chumba nos primeiros seis meses"

- "Entrevista: Ministra quer mais dinheiro para o ensino superior"

- "Brasil: Em quem votam os brasileiros a viver em Portugal?"

- "Imobiliário com pior ano da década. Preço das casas trava a fundo"

- "Costa Silva isolado no Governo e na concertação social"

- "Portugal sem recursos para a ciberdefesa"

- "Como Israel pôs milhões a beber água do mar"

- "Colégios internacionais duplicam em Lisboa"

- "Crimes contra os idosos triplicam"

- "PRR: Governo capta mais Euro1820 milhões"

- "Marcelo abre palácio"

- "Governo não renova alerta pandémico"

- "Duarte Lima libertado e detido"

- "Buscas envolvem ex-autarcas do PS"

No Correio da Manhã:

- "Falha de socorro em Matosinhos. INEM deixa morrer homem de 58 anos"

- "'Estava mal e disseram para pedir um táxi'"

- "FC Porto-SP Braga. Minhotos querem ganhar no dragão"

- "Sérgio Conceição reage a ataque selvagem: 'Nada é mais importante do que a família'"

- "Sporting-Gil Vicente: Amorim não desiste: 'Título? Isto ainda não acabou'"

- "Buscas na presidência do Conselho de Ministros. Justiça investiga rede de batota nos negócios e ajustes com o Governo"

- "Inflação trava fórmula de aumento das reformas"

- "Explicação de Costa. Agravamento dos preços levou a mudança de opinião"

- "Atual técnico do Famalicão. Jogadoras de futebol do Rio Ave denunciam assédio de treinador"

- "Benfica. Rui Costa desvaloriza cobiça a Braz"

- "Detido após sair da prisão. Duarte Lima esteve em liberdade durante um minuto"

- "D. Ximenes Belo. Igreja calou suspeitas de abusos sexuais"

- "674 crimes. Violador compulsivo ataca duas sobrinhas"

- "Vila do Bispo. Pescador vê o filho morrer afogado"

- "Habitação. Rendas sobem 8,6% nos novos contratos"

No Público:

- "Rendas de casa aumentaram mais de 40% em apenas cinco anos"

- "Guerra: Rússia continua a mobilizar tropas e anexa territórios da Ucrânia"

- "Escolas de negócios: À procura da receita para ensinar sustentabilidade"

- "Colson Whitehead: O escritor que reinventa um modo de falar de raça e poder"

- "Opinião de Aníbal Cavaco Silva: Ajudar o Governo a encontrar o rumo certo"

- "Segunda fase: Mais alunos entraram no curso que mais queriam"

- "Reportagem no Brasil: Para os jovens pobres, escolas cívico-militares são a salvação"

- "Tribunal arbitral: ANA quer obrigar o Estado a repor equilíbrio financeiro"

No Jornal de Notícias:

- "Dados clínicos de portugueses expostos ilegalmente nos EUA"

- "FC Porto-Braga: A urgência de agarrar os pontos"

- "Ministério Público investiga alegado assédio a jogadoras"

- "Sondagem Aximage para JN, DN e TSF: Dois terços preferiam redução no IRS aos 125 euros concedidos por António Costa"

- "Suspeitas de corrupção na Presidência do Conselho de Ministros"

- "Cadeia: Liberdade de Duarte Lima não durou um minuto"

- "Brasil: Lisboa é o consulado com mais eleitores"

- "Mobi Summit: Autocarros a hidrogénio e navios elétricos"

No Diário de Notícias:

- "Combate à inflação: Portugueses chumbam pacote de apoio às famílias e acreditam que pensões serão penalizadas"

- "Costa admite perder dinheiro na privatização da TAP"

- "Entrevista DN/TSF. Investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar: 'Aliança Rússia-China vai reforçar a aliança Estados Unidos-Europa"

- "Justiça: Ajustes diretos levam a buscas na Presidência do Conselho de Ministros"

- "Especial Lisboa: A dor de cabeça do lixo na rua e aposta energética da capital"

- "Mobi Summit: O exemplo das bicicletas nórdicas e da arte no metro de Estocolmo"

- "Eurodeputado Raphaël Glucksmann: 'Temos de resistir a este neofascismo, mas perceber como é que continua a ganhar eleições'"

No Inevitável:

- "Crime no confessionário. 'Entrava sem pecados e saía cheia deles'"

- "Brasil. Eleições com tudo em cima da mesa"

- "Khosta-2. 'Temos de estar atentos para evitar uma nova pandemia'"

- "Novo aeroporto de Lisboa. Cinco soluções em cima da mesa"

- "Iniciativa Liberal garante que China tem 'esquadras' em Portugal"

- "Governo pretende que condutores não ultrapassem os 100km/h nas AE"

- "Rússia. Anexação de territórios ucranianos será anunciada hoje"

No Negócios:

- "Piloto, consultor e dois gestores criaram o projeto de Santarém"

- "Bolsonaro ou Lula: Titãs populistas disputam voto em país de olho na economia"

- "Entrevista a Bertrand Picard: 'Toda a tecnologia que aumenta a eficiência é lucrativa'"

- "Energia: Preço da luz baixou 67 euros no mês de setembro"

- "Indústria pede IVA reduzido para pastéis de bacalhau e arroz de pato congelados"

- "António Costa aponta para 'valorização' de 4,8% na Função Pública"

- "Gestão de ativos: PPR é trunfo da Casa de Investimentos para empresas"

No Jornal Económico:

- "Centeno atira para 2023 medidas de alívio dos juros altos"

- "Protagonista: 'Queremos 400 postos de abastecimento da Cepsa em Portugal' [José Aramburu Delgado, CEO da Cepsa]"

- "Easyjet regista melhor ano de sempre em Portugal, batendo recorde pré-pandemia"

- "Buscas à PCM: Empresária casada com ex-autarca do PS é suspeita de corrupção em contratos com a PCM"

- "Capital de risco: Portugal Ventures passa de prejuízo a lucro de 12 milhões de euros em 2021"

- "OE2023: Os oito riscos e incertezas que marcam o próximo Orçamento de Estado"

No O Jogo:

- "Ganhar o norte: Conceição persegue retoma e Artur Jorge quer dar sequência a um arranque de sonho"

- "Sporting-Gil Vicente: Marsà resolve problema central"

- "Benfica: Lucas casa bem com Otamendi"

- "Futebol feminino: Denúncia de assédio sexual contra treinador"

- "Canoagem: Duplo ouro em maratonas"

No A Bola:

- "Sporting-Gil Vicente. FC Porto- SC Braga. Alerta"

- "Leão com defesa limitada, dragão recebe grande SC Braga"

- "Benfica. Schmidt não poupa em Guimarães"

E no Record:

- "Sporting-Gil Vicente. Marsà lançado aos galos"

- "FC Porto-SP Braga. 'A minha família é o mais importante', Conceição quebra silêncio e fala sobre apedrejamento"

- "Benfica. João Victor quase pronto"

- "Após o dérbi em hóquei em patins. Claques de Benfica e Sporting em confrontos"

- "Antiga atleta do Bonitos de Amorim denuncia assédio de Miguel Afonso: 'Ele também tentou comigo'"