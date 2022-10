Destaques da imprensa nacional nesta terça-feira

Bom dia. Nesta revista de imprensa desta terça-feira, 4 de Outubro de 2022, destacam-se vários temas, entre a perda do poder de compra da função pública, eleições no Brasil, as maternidades que continuam a fechar e a crise energética.

No Correio da Manhã:

- "Aumentos castigam maioria da função pública. Inflação come rendimentos dos salários"

- "Duelo final no Brasil. Lula com mais votos, mas Bolsonaro surpreende"

- "Santos condenado paga 4,4 milhões de IRS"

- "Família teme que seja Diana. Portuguesa morta e desmembrada em França"

- "Marselha-Sporting. Rúben feliz nos leões recusa lobos"

- "FC Porto-B. Leverkusen: 'É bom ter finais de três em três dias'"

- "Benfica. Mistério no apagão de Henrique Araújo"

- "Mundial. Ucrânia junta-se a Portugal e Espanha"

- "Abaixo da média da OCDE. Professores com vencimento inferior"

- "Em Lisboa. Nunca houve tantos corpos por reclamar"

- "Espinho. Bombeiro perde a vida em choque de camiões"

No Público:

- "Mais de 70% dos funcionários públicos perdem poder de compra em 2023"

- "Com ou sem Presidente, partido de Bolsonaro já reservou a maioria dos lugares no Congresso"

- "Relatório OCDE: Portugal é dos países que menos investem em ensino superior"

- "Agente da PSP: Pais de Fábio Guerra sem direito a pensão de sangue"

- "Entrevista Afonso Taira do casa Pia: "O importante não é o lugar, mas os pontos"

- "Saúde: Maternidades continuam a fechar de forma intermitente"

- "Reino Unido: Liz Truss já não desce imposto a quem ganha mais"

- "Espécies humanas: 'Pai do ADN antigo' distinguido com o Prémio Nobel da Medicina"

- "Literatura: Entre Salman Rushdie e Michel Houellebecq, quem vai ganhar o Nobel?"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais travam a fundo no consumo para baixar custos com a energia"

- "Inflação anula maioria dos aumentos no Estado"

- "Champions: Dragão em último fôlego e leão com portas abertas"

- "Benfica atira arma norueguesa contra PSG"

- "Seca: Chuvas de setembro insuficientes para encher albufeiras"

- "França: Portuguesa a viver no Luxemburgo encontrada decapitada"

- "Globos: Luciana Abreu faz parar o trânsito"

- "'Khronos' abre leque das artes no Coliseu"

- "Brasil: Lula corta em primeiro, mas Bolsonaro vai a jogo"

No Diário de Notícias:

- "Função Pública: Maioria perde poder de compra com aumentos abaixo da inflação"

- "Brasil: Vitória amarga de Lula, derrota doce de Bolsonaro e tudo ainda em aberto"

- "Pressão: PSD quer ver os pareceres da PGR e do Governo que protegem a ministra"

- "Jornadas: IL promete combater 'estagnação', sem dar tréguas a Costa"

- "Nobel da Medicina: O pai do ADN antigo recebe prémio pela descoberta da evolução humana"

- "Reino Unido: Truss recua em polémico corte de imposto, mas não cala críticas"

- "Livro: O humor e a melancolia de Woody Allen estão bem e recomendam-se"

No Inevitável:

- "Brasil, o país dos contrastes"

- "Cabaz: 'Se os preços continuam a subir, temos de repensar o que comemos?'"

- "Falsos acidentes: Burlões tentam enganar idosos"

- "Obras: Lisboa prepara-se para o caos com plano de drenagem e linha circular"

- "Prémio Nobel: Sueco Paabo vence o Nobel da Medicina"

- "Função Pública: Governo propõe aumento salarial de 52 euros por ano"

- "Pensões: Guia SOS para quem está a pensar pedir reforma"

- "Ucrânia: Generais russos 'estão a morder-se uns aos outros'"

No Negócios:

- "Taxas dos aeroportos vão subir quase 11%"

- "Orçamento de Estado: Margem mínima, negociação máxima"

- "Processo Manuel Vicente está perto do arquivamento"

- "Construção: Mota-Engil garante 71% da participada em Angola"

- "Petróleo: OPEP fecha torneira para dar fôlego aos preços"

- "Automóvel: Elétricos passam fasquia das duas mil vendas/mês"

No O Jogo:

- "FC Porto -- B. Leverkusen: 'Não nos podemos precipitar', Conceição quer evitar que a pressão de ganhar afete a 'inteligência emocional' dos dragões"

- "Marselha -- Sporting: Amorim aposta tudo em Pote"

- "Benfica: Florentino com um pé fora do onze"

- "V. Guimarães: Minhotos queixam-se do VAR à FPF e à FIFA"

Na Record:

- "Marselha-Sporting. Rúben Amorim ambicioso mas desconfiado em Marselha"

- "FC Porto-B. Leverkusen. 'Temos de ganhar', Conceição assume jogo decisivo"

- "Benfica. Draxler quer vingança"

- "Caso dos 'emails'. Encarnados alegam perseguição dos árbitros"

- "V. Guimarães. Penálti vai à FIFA. Pedido de audiência por causa do lance de André André"

- "Marítimo-Casa Pia (1-2): Escândalo com o VAR"

- "Indonésia. Terror no estádio: 32 crianças entre os mortos"

E, por fim na A Bola:

- "Marselha-Sporting. É para ganhar!"

- "FC Porto-B. Leverkusen. 'Para nós é decisivo', Sérgio Conceição"

- "Mercado. Carvalhal despedido depois de golear"

- "Benfica. PSG não mete medo"

- "Vieira ouvido hoje em tribunal no caso dos 'emails'"

