Nova desilusão da selecção nacional expressa nas capas dos jornais

Bom dia. No rescaldo da derrota ontem da selecção nacional, nem todos os jornais dão o destaque habitual, sobretudo quando há vitórias e conquistas, mas o certo é que o tema não escapa às capas, entre vários outros assuntos igualmente interessantes e importantes.

No Correio da Manhã:

- "Milhões em horas extras e viagens fantasma. Gastos do INEM na mira da PJ"

- "Portugal-Espanha (0-1). Morrer na praia. Derrota afasta seleção da final da Liga das Nações"

- "Sondagem. Adeptos benfiquistas acreditam no título"

- "Indemnização. Sporting não perdoa a Rafael Leão e exige 20 milhões de euros"

- "Guerra da água. Espanha quer secar maiores rios de Portugal"

- "Direito de resposta e retificação de Mário Ferreira"

- "Fugitiva apanhada. Professora condenada por homicídio vivia de esquemas em Cabo Verde"

- "Plano do Governo. Poupança de energia corta luzes de Natal"

- "Nord Stream. Gasoduto alvo de sabotagem no mar Báltico"

- "Pandemia. Covid já matou 25 mil pessoas em Portugal"

- "Foi libertado. 'Rei dos Catalisadores' detido pela sétima vez"

No Público:

- "Espanha decide travar a transferência de água do rio Douro para Portugal"

- "Manaus, Brasil: As eleições na cidade que 'naturalizou' a morte"

- "Educação: Sedes quer que escolas escolham professores a partir de uma lista"

- "Liga das Nações: Seleção portuguesa derrotada pelo conservadorismo"

- "Sefarditas: Oligarca russo que pediu para ser português alvo de sanções"

- "União Europeia: Portugal entre os países a favor de um tecto para preço do gás"

- "Eldar Shafir: Há 'algo cómico' na preocupação com o bife que um pobre come"

- "Inquérito do DIAP: Chefias do INEM sob suspeita de receberem horas extra a mais"

- "Gulbenkian. Vladimir Djurovic explica o jardim do CAM: uma comunhão do natural com o construído"

- "México: Milionário queima desenho de Frida Kahlo para o transformar em 10 mil NFT"

No Jornal de Notícias:

- "Crianças registadas sem pai dispararam no ano passado"

- "Portugal 0-1 Espanha: Triste fado"

- "O lado perigoso do futebol nos estádios em Portugal"

- "Energia: Luzes de Natal só até à meia-noite para poupar eletricidade"

- "Brasil: O novo Evangelho segundo Bolsonaro"

- "Judiciária faz buscas no INEM por suspeitas de fraude"

- "Póvoa de Varzim: Presidente e vice recebem envelopes com balas"

- "Impostos: Quem ganhar menos de 10 500 euros não paga IRS"

- "Mobilidade: Andar de bicicleta em Braga dá dinheiro"

- "Porto: Moreira tem dúvidas sobre nova ponte do metro"

No Diário de Notícias:

- "Governo sobe para 10 500 euros por ano fasquia para não pagar IRS em 2024"

- "Entrevista a Manuel Maria Carrilho: 'Costa não é um líder, é o patrão do PS'"

- "Lisboa: Moedas exige mais polícias nas ruas, mas plano de segurança tarda em avançar"

- "Bernardo Lobo Faria e André Cabral: O cinema português está de volta e traz dois talentos emergentes à tela"

- "Liga das Nações: Seleção de Fernando Santos derrapa frente à Espanha e Portugal fica fora de campo na final four"

- "Novo aeroporto: Governo esvazia poderes de veto dos municípios"

- "Álcool, canábis e jogos online: Psicólogos alertam para dependências que se instalam 'devagarinho'"

- "Estação em Campo de Ourique: Metro de Lisboa garante que árvores do Jardim da Parada serão preservadas"

- "Countdown to Web Summit: Caldeira Cabral escreve sobre a revolução das startups"

- "Cimeira de mobilidade arranca: Cinco anos que mudaram o paradigma em Portugal"

- "Presidenciais. Violência política quadruplica e Lula põe colete antibala: o medo já ganhou as eleições no Brasil"

No Inevitável:

- "Supremo tira tapete aos advogados do caso BES"

- "Os problemas da mina de ouro"

- "Cara Delevingne. Quando o passado assombra o presente"

- "Portugal perde com a Espanha e diz adeus à Liga das Nações"

- "Irão. Jovens 'corajosos, mas também furiosos' nas ruas"

- "Putin prepara-se para anunciar anexação de territórios ocupados"

- "Novo Banco. Tribunal de Contas dá ok a nova injeção de capital"

- "Poupança de energia. Natal com menos luz e mais teletrabalho"

No Negócios:

- "Auditoria barata sai cara a empresas e investidores"

- "Será esta a década da Índia?"

- "Salários do Estado perdem peso no PIB"

- "Portagens voltam a render mil milhões a concessionárias"

- "Sustentabilidade 20/30. Simon Mundy, editor Moral Money: 'É necessário um mercado de carbono eficaz'"

- "Madalena Cascais, CEO da SIBS: 'Tendência de ataques informáticos é crescente'"

- "Energia: Governo quer aquecimento de esplanadas desligado e lojas com menos luz"

- "Simplex: Algoritmo vai inventar novos nomes para empresas"

No A Bola:

- "Portugal-Espanha (0-1): Cruel. Seleção deixa escapar lugar na Final Four ao minuto 88"

- "Sporting. Amorim motiva Paulinho"

- "Benfica: 'Sistema de Schmidt favorece o meu jogo', Gonçalo Ramos"

- "FC Porto. Esperança por Pepe e Otávio"

No Record:

- "Portugal-Espanha (0-1): Perdidos. Seleção cede no meio-campo e renuncia à Final Four"

- "'Saída de Darwin abriu espaço', Gonçalo Ramos feliz com o regresso à posição 9"

- "Suspenso por criticar arbitragem. Henrique Araújo abre guerra com o CD"

- "Sporting. Dia para 4"

- "Menor posse de bola dos últimos 5 anos. Dragão perde o controlo"

E no O Jogo:

- "Portugal 0-1 Espanha: Final four por um canudo"

- "FC Porto: Renovação de João Mário vai avançar"

- "Braga: Lança de cinco pontas"

- "Benfica: Schmidt na explosão de Ramos"

- "Sporting: Paulinho atirado aos galos"

- "V. Guimarães: Moreno prepara tática de bloqueio ao comandante"