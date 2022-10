22,3 milhões para o novo hospital da Madeira na proposta de Orçamento do Estado

O Orçamento do Estado para 2023 prevê para a Madeira mais 20 milhões de euros do que as verbas atribuídas este ano. De acordo com a proposta entregue esta segunda-feira por Fernando Medina, na Assembleia da República, à Região estarão reservados pouco mais de 250 milhões de euros (250 295 804,00 euros), verba proveniente das transferências do Estado para as Regiões Autónomas. No ano em curso, a verba apontada foi de 230,5 milhões de euros (230 539 352,00 euros).