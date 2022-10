Miguel Albuquerque será distinguido na Venezuela com a Ordem João Gonçalves Zarco

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai ser distinguido com a Ordem de Mérito João Gonçalves Zarco pelo Centro Social Madeirense de Valência, no próximo dia 15 de Outubro, durante a sua visita à Venezuela.

Segundo o Correio da Venezuela, esta condecoração foi criada para "homenagear aqueles que se distinguiram nos campos do Trabalho, Cultura, Ciência, Desporto, Imprensa, Rádio, Televisão, Media Audiovisuais, ou outras actividades contribuindo para a valorização da Região Autónoma da Madeira, para o crescimento do Centro Social da Madeira e da comunidade madeirense em geral, pela sua contribuição para o significado do povo madeirense".

Este é o maior reconhecimento existente no centro social luso-venezuelano e que anteriormente também já foi atribuído ao antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, bem como a outras personalidades.