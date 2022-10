Apresentadora Fátima Lopes apresenta "Faz o que o teu coração te pede" no Funchal

"Faz o que o teu coração te pede" o novo livro da apresentadora de televisão Fátima Lopes, será dado a conhecer aos madeirenses no dia 13 de Outubro, às 17 horas, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

De acordo com nota de imprensa do Teatro, uma vez que a SIC estará em gravações durante essa semana no âmbito do programa Caixa Mágica com o objetivo de conhecer pessoas apaixonadas e executantes das tradições culturais, como o bordado Madeira, a apresentadora irá apresentar o livro, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

O livro "Faz o que o teu coração pede", da Editora Planeta, é o mais recente romance de Fátima Lopes, que já foi apresentado em Abril de 2022. Depois do sucesso do livro "Encontrei o Amor onde Menos Esperava", em 7.ª Edição, Fátima Lopes "regressa ao Alentejo e à história de Sofia, para nos mostrar como a vida é uma construção permanente, feita de desafios diários, onde as respostas que tanto procuramos estão, muitas vezes, mesmo à nossa frente", escreve. "Precisamos apenas de abrir o nosso coração à vida. E acreditar. Uma história inspiradora de amor e fé, que nos mostra a urgência de fazer o que o coração nos pede".

Fátima Lopes explica que quando escreveu o seu oitavo livro, "achava que aquelas personagens e aquele universo, ficariam encerados nessa obra. Não esperava que fossem os meus leitores a desafiarem-me, pedindo-me que continuasse a história de Sofia, a personagem principal. Fiquei a pensar nisso e decidi que pegaria então nas personagens que apaixonaram os meus leitores e criaria novas vivências, mas num livro que pudesse ser lido e compreendido sozinha. Não queria fazer uma sequela, para não hipotecar a possibilidade de o livro ser entendido sozinho".

A entrada para a apresentação é livre.