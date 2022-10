Projecto Erasmus leva 'Bartolomeu Perestrelo' a Itália

Um grupo de quatro alunas e dois professores da Escola Bartolomeu Perestrelo, no âmbito do projecto Erasmus 'LUNNI' (Nature-National Identity-International Heritage), mobilizaram-se até San Nicandro Garganico, em Itália.

A mobilidade ocorreu entre os dias 1 e 7 de Outubro e quando o grupo chegou foi recebido por colegas anfitriões italianos.

A este grupo juntaram-se ainda alunos e professores da Turquia, Eslovénia e Alemanha.

Apesar de terem ficado em San Nicandro Garganico, localizada no sudeste de Itália, os alunos e professores tiveram também a oportunidade de conhecer Roma.

Relacionado ao projecto 'LUNNI', os alunos apresentaram os trabalhos realizados sob o tema 'We destroy society if we destroy nature'.

Segundo nota enviada pela escola é explicado que este tipo de iniciativas possibilita "conhecer sítios e pessoas de diversas culturas" e permite aos alunos fazer "novos contactos, surgindo novas amizades que se prolongam no tempo".