Estão abertas as inscrições para o Parlamento dos Jovens

'Saúde Mental dos Jovens: Que desafios? Que respostas?' é o tema da edição 2022/2023 do Parlamento dos Jovens.

A Assembleia Legislativa da Madeira informa que as inscrições das escolas podem ser feitas até 23 de Outubro, através do preenchimento de um formulário electrónico disponível em www.jovens.parlamento.pt.

Sobre o Parlamento dos Jovens

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, que culmina com a realização de duas Sessões Nacionais no Palácio de São Bento, em Lisboa. Os alunos do ensino básico, de todo o país, juntam-se para o debate nos dias 8 e 9 de Maio, enquanto os plenários dos estudantes do secundário estão agendados para 29 e 30 de Maio.

A iniciativa tem como objetivos educar para a cidadania, a promoção do debate democrático, o gosto pela participação cívica e política, e ainda dar a conhecer a Assembleia da República.

Na Região, a Assembleia Legislativa da Madeira e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia são parceiras do programa.

Uma equipa do projecto da Assembleia da República, a Equipa Parlamento dos Jovens, assegura a coordenação geral do programa.