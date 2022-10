Voo directo Funchal / Nova Iorque De Novembro 2022 a Outubro 2023, a Big Apple vai ficar mais perto

A Azores Airlines vai ligar Funchal a Nova Iorque com um 1 voo semanal direto a partir de 4 de Novembro 2022 a 24 de Outubro de 2023.

De Novembro a Março as partidas serão às 17h05 de Sexta-feira e chegada a Nova Iorque às 19h55. A partir de 27 de Março passarão a ser feitas à Terça-feira, com partida do Funchal às 16h00 e chegada a Nova Iorque às 18h50.

Depois, é só partir à descoberta desta cidade com muitas “cidades” dentro, das ruas frenéticas, das lojas e restaurantes, dos parques e dos seus ícones: Times Square, o Central Park, a Estátua da Liberdade, o Museu de História Natural, The Metropolitan Museum of Art, a Brooklyn Bridge, a Grand Central Terminal, o Empire State Building, e a Broadway, e muitos, muitos mais.

Nova Iorque está à sua espera!

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui: https://intertours.com.pt/