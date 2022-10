Representante da República recebe novo Comandante da Zona Militar da Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, dia 10 de Outubro, no Palácio de São Lourenço, o recém-empossado comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM), Brigadeiro-General Luís Monsanto, numa audiência para apresentação de cumprimentos.

No decurso deste encontro, o Representante da República teve ocasião de ser informado pelo novo responsável do Exército Português na Região sobre as suas prioridades para a missão que agora inicia, tendo aproveitado para desejar ao Brigadeiro-General Luís Monsanto "as maiores felicidades no desempenho da função", disponibilizando-lhe toda a colaboração institucional.

O Brigadeiro-General Luís Monsanto substituiu no cargo o major-general Pedro Sardinha. A cerimónia de rendição teve lugar no início deste mês de Outubro, no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), na Nazaré, no dia em que se assinalou também o Dia da ZMM e o Dia do RG3.