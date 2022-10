Militares da Madeira serão chamados “em breve” para novas missões no exterior

Os efectivos da Zona Militar da Madeira (ZMM) serão, “em breve, chamados a desempenhar mais missões”, que a nível nacional, quer internacional. A informação foi avançada pelo comandante cessante da ZMM, major-general Pedro Sardinha, na cerimónia da sua rendição no cargo pelo brigadeiro-general Luís Monsanto, que decorreu esta manhã, no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), na Nazaré.

No final da cerimónia, que assinalou também o Dia da ZMM e o Dia do RG3, o novo comandante explicou que não podia revelar quais são as novas missões no exterior, pois não tem esses dados em sua posse. “Na devida altura será comunicado. Há naturalmente elementos que estão a ser planeados para utilização das forças, mas neste momento não poderei adiantar, correndo o risco de estar a induzir em erro”.

Já Pedro Sardinha fez um balanço da actividade nos últimos meses, incluindo das missões no exterior. A nível nacional, foram projectadas forças para a região do Algarve, no âmbito da prevenção dos fogos florestais durante o Verão. Os militares madeirenses participaram também em exercícios de escala nacional, como foram os casos do Orion e do Ciber Perseu. Já a nível internacional, participaram na segurança do Aeroporto Amid Karzai, em Cabul, no Afeganistão. A ZMM tem militares da Polícia do Exército em fase de 'stand by' no European Union Battle Group 2022.

Tanto Pedro Sardinha como o representante da República, Ireneu Barreto, que presidiu à cerimónia, destacaram o apoio que os militares prestaram nos últimos dois anos às autoridades civis no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. O comandante cessante destacou uma lista de contributos: a montagem de tendas no Hospital Dr. Nélio Mendonça; apoio na cerca sanitária de Câmara de Lobos; disponibilização de instalações; acções de formação e sensibilização em estabelecimentos de ensino e na cadeia do Funchal; montagem de centros de alojamento para pessoas sem-abrigo no Funchal e Porto Santo; realização de 4.400 inquéritos epidemiológicos; 3.600 contactos; 33.500 declarações de isolamento profiláctico; 4.662 agendamentos e montagem de 162.501 kits de testagem; montagem na parada do RG3 de um posto de vacinação para militares e funcionários civis dos três ramos das Forças Armadas, bem como um posto temporário no Porto Santo. Em todo este trabalho de apoio à unidade de emergência de saúde pública participaram 1.900 militares e foram empenhados 490 viaturas, que percorreram 10 mil quilómetros. "Merecem o meu público reconhecimento pelo seu brio, empenho e grande generosidade", sublinhou Pedro Sardinha.

O chefe de Estado Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca, esteve presente na cerimónia e concedeu a Medalha de D. Afonso Henriques ao juiz conselheiro Ireneu Barreto.