Comando Operacional da Madeira promove exercício com drones civis e militares

O Comando Operacional da Madeira (COM) vai promover, em Novembro, um exercício conjunto com drones civis e militares. Esta é uma das acções do plano de actividades 2022/2023 que foi apresentado, hoje, pelo major-general Rui Tendeiro.

Para este exercício, o comandante operacional das Forças Armadas na Madeira convida todas as pessoas que tenham drones a participar. "É a primeira vez que se faz uma coisa destas nas Região", sublinha.

Rui Tendeiro espera que a adesão seja grande e que com esta iniciativa seja possível avaliar os recursos da Região que podem ser um complemento importante às acções dos meios militares e de protecção civil.

"Não sei quantas pessoas vou ter, mas é minha intenção ter cá toda a gente que tenha um drone. É benéfico para nós que ficamos a saber a capacidade que há e para eles que ficam a saber o que nós fazemos, porque operamos de uma maneira diferente e regulamentamos tudo o que fazemos", explica.

Rui Tendeiro já viu, durante o Rali Vinho da Madeira, as capacidades de alguns drones de madeirenses que "são muito bons".

"Credibilidade" é a palavra central num plano de actividades que foi reformulado e adaptado à nova realidade pós-pandémica, mas também tendo em conta o momento actual de conflito na Ucrânia.

Rui Tendeiro oficial-general da Força Aérea, reconhece que o plano que apresenta também reflecte a mudança de comando. Os drones serão a grande aposta para estes dois anos.

A "aceitabilidade das Forças Armadas" na Madeira é um dos factores que contribuem para que seja mais fácil implementar medidas de colaboração, nomeadamente nas emergências civis.

"Credibilidade pode ser afirmada de várias formas e a que defini para o início do meu mandato é a afirmação das Forças Armadas, essencialmente mostrando a presença, com capacidades." Major-general Rui Tendeiro, Comandante Operacional da Madeira

O plano de actividades começa, já neste mês de Outubro, com exercícios sectoriais com a Protecção Civil, forças de segurança e outras entidades, para "prevenir o inverno", com acções de limpeza de caudais de água e arribas.

A divulgação das Forças Armadas, agora em "modo presencial", vai continuar com acções junto dos alunos do 1º ciclo e o programa "Alista-te por um dia".

Em Novembro, além do exercício alargado na Região, haverá um exercício conjunto com a Força Aérea Espanhola, em Salamanca, onde deverão estar pilotos de drones madeirenses e elementos da ARDITI. Um intercâmbio que deverá ser repetido, na Região.

Em Dezembro deste ano terá lugar um intercâmbio com a Esquadra 991 da Força Aérea Portuguesa que opera drones militares.

Para 2023 estão previstos seis exercícios conjuntos sectoriais e dois exercícios internacionais com drones.

No próximo ano também deverá ser organizado um curso de sobrevivência em caso de guerra e catástrofe destinado à comunicação social.