Ireneu Barreto elogiou e agradeceu o desempenho do comandante cessante da Zona Militar da Madeira

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto recebeu, hoje, no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos de despedida, o major-general Pedro Sardinha, capitão cessante da Zona Militar da Madeira.

Neste encontro, Ireneu Barreto agradeceu e elogiou a forma como o major-general desempenhou a sua missão na Região, que coincidiu com a crise pandémica, durante a qual o exército, sob o seu comando, desempenhou um "papel fundamental no apoio à comunidade" e esteve "sempre ao lado das autoridades de saúde na ajuda às populações da Madeira e do Porto Santo", explica a nota enviada pela gabinete do representante.

No final da apresentação de cumprimentos, o representante da República, apresentou os maiores sucessos na nova missão do major-general, como comandante das Forças Terrestres.