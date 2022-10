Autarquia de Câmara de Lobos distinguida pela política da promoção de igualdade de género

A autarquia de Câmara de Lobos anunciou esta segunda-feira que foi o único município da Região Autónoma da Madeira a ser distinguido este ano com a Menção Honrosa 'Viver em Igualdade', no âmbito da 6ª Edição do Prémio 'Viver em Igualdade', biénio 2022-2023, pelo trabalho evidenciado na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, cuja continuação e desenvolvimento, a atribuição deste prémio visa incentivar.

Da candidatura, fizeram parte boas práticas municipais promotoras da igualdade, cidadania e não-discriminação na estrutura e funcionamento da organização e na promoção de medidas e acções orientadas para a comunidade, nomeadamente, nas áreas da educação, cultura, desporto, juventude, envelhecimento activo.

No âmbito das suas competências, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem prestado particular atenção às medidas de política e acções na área da Cidadania, da Igualdade e da Participação, em parceria com as forças vivas locais e com a Direcção de Serviços de Igualdade e Cidadania – Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), organismo que coordena na Região Autónoma da Madeira (RAM), as políticas para a Igualdade e Cidadania, incluindo a elaboração do Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania e do Guia Regional para a Conciliação da Vida Profissional e Familiar. Autarquia de Câmara de Lobos

Entre as medidas/ acções desenvolvidas até ao momento, a edilidade destaca a comemoração anual do Dia Municipal para a Igualdade e a promoção de acções de sensibilização/ informação, exposições, encontros e debates.

O município também representa a Associação dos Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) na Rede Regional Contra a Violência Doméstica (RRCVD) e é também membro da Associação Internacional das Cidades Educadoras, da Rede de Cidades de Aprendizagem da UNESCO, da Rede de Municípios Amigos dos Imigrantes e da Diversidade e da Rede dos Municípios Solidários com as Vítimas de Violência Doméstica.

De referir que o Plano de Acção para a Coesão Social 2022-2025, aprovado recentemente pela Plataforma Concelhia de Parceiros Sociais de Câmara de lobos, contempla, no eixo de intervenção “Protecção das Comunidades e de Grupos Socialmente Vulneráveis”, 10 medidas no âmbito da Igualdade, Cidadania Activa e combate à Violência Doméstica, incluindo estimular a participação activa das mulheres na vida política e promover acções de sensibilização nos estabelecimentos de ensino. Autarquia de Câmara de Lobos

Sessão comemorativa no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade a 24 de Outubro

No próximo dia 24 de Outubro, o município pretende organizar uma sessão comemorativa no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade, em colaboração com a Direcção de Serviços de Igualdade e Cidadania (SRIC), cujo programa incluirá a assinatura de um protocolo com a Direcção Regional de Educação, no sentido de serem dinamizadas acções de sensibilização nas escolas, no presente ano lectivo, e ainda, uma mesa redonda com o tema “A Evolução Social e o (Des)igual Impacto das Redes Sociais”, uma exposição temática e a inauguração de uma intervenção de arte urbana intitulada “Degraus para a Igualdade”, que será dinamizada pela Associação dos Amigos das Artes – Metaphora.