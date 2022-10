Escola de Câmara de Lobos premiada em festival de cinema espanhol

A EB1PE de Câmara de Lobos venceu o primeiro prémio num festival de cinema organizado na Espanha e vários países da América do Sul, com o objectivo de combater a violência e a discriminação.

O filme 'Humanize' foi orientado pelo professor Rui Duque e teve a participação de mais de 20 alunos e colaboração de vários professores da escola.

A película foi distinguida na categoria Instituições de ensino, entre os 2.776 filmes de 128 países que foram a concurso.

O filme já havia sido reconhecido com o prémio vencedor no Madeira Curtas 2021 do Programa EDUCAmedia e selecionado para 11 festivais nacionais e internacionais.