CDU denuncia "falta de saneamento básico" e ataca autarquia de Câmara de Lobos e ARM

A CDU esteve na freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, esta quinta-feira, no âmbito da campanha 'Viver melhor na nossa terra' para dar continuidade ao "mapeamento do roteiro dos locais deste concelho que ainda não têm acesso ao saneamento básico".

A população do Jardim da Serra há muito tempo que reivindica uma rede de esgotos que dê resposta as suas necessidades. Ricardo Lume, deputado da CDU

O parlamentar vai mais longe e diz ser "lamentável que esta freguesia tenha uma rede de esgotos quase inexistente com todos os constrangimentos que tal situação tem para o dia a dia de quem vive e trabalha no Jardim da Serra, assim como o perigo que representa para a saúde pública".

A falta de uma rede de esgotos faz com que os resíduos produzidos nas moradias sejam enviados ou para os corgos e ribeiros, ou então para as levadas, com todos os problemas que esta questão levanta. O cheiro nauseabundo, a acumulação de moscas e outros insectos, são apenas alguns exemplos da situação que se vive nesta localidade há vários anos. Ricardo Lume, deputado da CDU

E aponta baterias a duas entidades:

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a ARM, que deveriam dar resposta imediata à implementação de uma rede de saneamento básico na freguesia do Jardim da Serra, preferem jogar ao “jogo do empurra”, “para sacudir a água do capote” as responsabilidades que têm nesta matéria. No ano de 2011 quando a Câmara Municipal entregou à ARM a gestão das águas e resíduos do concelho de Câmara de Lobos foi com a promessa de garantir um melhor serviço, assim como alargar a todo o concelho a rede de saneamento básico. Onze anos depois a ARM só se lembra da população do Jardim da Serra para cobrar a conta da água. Ricardo Lume, deputado da CDU

A CDU informa que vai prosseguir "o mapeamento das localidades do concelho de Câmara de Lobos que não têm acesso à rede de esgotos e ao saneamento básico e juntamente com a população vamos reivindicar o direito ao acesso ao saneamento básico".