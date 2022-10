Escola de Câmara de Lobos conquista galardão de 'Boas Práticas'

O projecto internacional 'Mult'culture - Promote education for cultural heritage' da EB1/PE de Câmara de Lobos foi premiado pela Agência Nacional Erasmus+ Educação com o galardão de 'Boas Práticas'.

Num comunicado enviado pelo estabelecimento de ensino, é explicado que os exemplos de 'Boas Práticas' são selecionados anualmente entre os projectos com classificação mais elevada (acima dos 80%) e que melhor representam, a nível nacional, os objectivos de cada acção-chave e sector, tendo este projecto obtido um lugar no pódio nacional com um extraordinário resultado de 95%.

Estes são projectos que se destacam dos demais, não só pela boa gestão financeira, mas também pela sua relevância em termos de prioridades políticas no campo da educação e formação, e pelos resultados alcançados que podem servir de inspiração para outros. Esta seleção, de caráter anual, é realizada com base num conjunto de critérios quantitativos e qualitativos estabelecidos pela Comissão Europeia (CE) para o Programa Erasmus. EB1/PE de Câmara de Lobos.

O projecto premiado foi criado e coordenado por Alexandra Ferreira e Margarida Mota, docentes da escola, e envolveu ainda "milhares de alunos, professores, pais e restantes comunidades escolares de cinco países da EU: Portugal, Polónia, Grécia, Itália e Roménia".

No seguimento da atribuição deste galardão, a equipa coordenadora foi convidada a se deslocar ao continente para estar presente no evento nacional de 'Boas Práticas', organizado pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, que se realizará no dia 26 de Outubro.