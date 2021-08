Vai faltar água em Câmara de Lobos nos próximos dias

Devido aos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água, haverá uma interrupção no abastecimento de água potável nos próximos dias, informou a Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

Segunda-feira, entre as 15h e as 17 horas, vai faltar água no sítio da Igreja, nos arruamentos da Rua da Igreja, Rua João Augusto Ornelas, Rua Dr. António Vitorino Castro Jorge e no Largo Patim, no Estreito de Câmara de Lobos.

Entre as 23 horas de segunda-feira e a 1 hora de terça-feira os cortes de água ocorrem no sítio do Garachico e, na freguesia de Câmara de Lobos, no Caminho Grande e Preces, Fonte da Rocha, Garachico, Heras, Nogueira, Pedregal, Preces, Rancho, Ribeira da Alforra, Ribeira da Caixa e Serrado da Adega.