“Em vez de agravar impostos, esta Câmara devia era agilizar as suas respostas”

O vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal, Paulo Silva Lobo, afirma que “em vez de agravar taxas e impostos aos Funchalenses, o que este Presidente devia ter feito – e não fez, ao longo destes últimos anos – era encontrar mecanismos que agilizassem, de uma vez por todas, a resposta aos investidores que esperam anos e anos para concretizar os seus projectos e que, muitos deles, até desistem, para prejuízo de uma cidade que precisa de outra dinâmica e de criar emprego, tanto mais nesta fase de recuperação”.

O social-democrata falou no final da reunião de Câmara desta tarde, onde se falou sobre o projecto de declaração de prédios urbanos como devolutos, projecto esse que mereceu o voto contra do PSD e que, segundo foca o vereador, “apenas visa garantir que o Executivo Municipal triplique o valor do IMI cobrado aos proprietários”.

Paulo Silva Lobo que, lamentando a “insensibilidade mais uma vez demonstrada pela autarquia, num ano fortemente marcado pelos efeitos da pandemia”. O partido diz-se contra "o facto de haver Executivos Municipais que, em vez de ajudarem e apoiarem os seus Munícipes nesta fase difícil, optam por sobrecarregá-los ainda com mais impostos, mostrando-se totalmente alheados da realidade que, transversalmente, afecta, actualmente, o concelho".

O vereador afirma que é preciso notar “que, este ano, apenas 16% dos Municípios Portugueses optaram por agravar o IMI, significativamente menos Câmaras do que no ano anterior, conscientes de que esta medida não resulta, ao contrário do que a CMF defende, na reabilitação destes imóveis”, reforça, acrescentando “ser lamentável e até inaceitável que quem gere a autarquia julgue, apostando numa medida como esta, que os proprietários destes prédios não os rentabilizam porque não querem. Na realidade, não podem e muito menos poderão quando são sobrecarregados com mais encargos”.

"Este é, apenas, mais um exemplo da falta de sensibilidade da coligação que governa atualmente o Funchal, uma coligação que reprova as propostas que o PSD defende em sede de reunião de Câmara para ajudar as famílias e as empresas Funchalenses a fazerem face às dificuldades resultantes da pandemia e que chega a apresentar, mais tarde, já demasiado tarde, como suas, numa falta de estratégia e de visão que deixa claro que este Executivo não está à altura das necessidades nem expetativas da nossa população”, terminou.