Um acidente no túnel da Cota 40, no Funchal, está a gerar um forte constrangimento no trânsito. Já há carros a fazer inversão de marcha dentro do próprio túnel e longas filas de viaturas em hora de ponta.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses já se encontram no local a prestar socorro às vítimas. Ao que tudo indica uma delas ficou encarcerada.