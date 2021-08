José Manuel Rodrigues defende fortalecimento de laços entre a Madeira e os Açores

"A abertura da Casa dos Açores na Madeira é um passo importante para fortalecer o relacionamento entre os dois arquipélagos", sublinhou José Manuel Rodrigues na cerimónia de inauguração da Casa dos Açores.

Depois da cerimónia, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu em audiência o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima e insistiu que "é absolutamente necessário que a Madeira e os Açores venham a ter um relacionamento ainda mais profícuo, porque disso depende o seu desenvolvimento", e defendeu que açorianos e madeirenses devem "estabelecer uma frente comum, quer junto do Estado quer junto da União Europeia, para que possamos, um dia, ter um verdadeiro estatuto das ultraperiferias no seio da União Europeia, como, aliás, indica o próprio Tratado Europeu".

José Manuel Rodrigues considera fundamental promover um diálogo que permita "encontrar uma nova lei das finanças das Regiões Autónomas, bem como um projecto comum de revisão Constitucional que possa ampliar a Autonomia".