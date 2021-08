A apresentação dos pilotos e viaturas que vão participar na edição de 2021 do Rali Vinho da Madeira (RVM) juntou muito público nas imediações do pódio, instalado na Praça do Povo.

O desfile das viaturas está a captar a atenção dos adeptos do automobilismo, que estão a cumprir com as regras impostas pelas autoridades de saúde, no âmbito da pandemia de covid-19.

A passagem pelo pódio está a acontecer pela ordem inversa, começando de trás para a frente.