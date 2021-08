Croata Jovana Mandic é o novo reforço do CAB Madeira

O CAB Madeira tem um novo reforço: a croata Jovana Mandic.

"A atleta é muito forte no jogo interior e embora seja grande (1.92cm), é uma jogadora tecnicamente evoluída e que gosta de correr para o contra ataque. É uma atleta bastante inteligente, com uma excelente atitude e ética no treino. Jovana é uma jogadora de equipa, que sabe a sua responsabilidade no grupo. Embora seja poste, é uma atleta capaz de jogar de frente para o cesto e inclusivamente lançar de 3 com eficácia", revela o clube na sua página de Facebook.

A atleta de 29 anos será a jogadora mais experiente do CAB Madeira.

Na época passada, Jovana Mandic jogou em Itália.