Prolongado aviso vermelho de tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira

O aviso vermelho de tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira foi prolongado 24 horas. Como tal, permanecerá em vigor até às 18 horas de terça-feira, dia 17.

A actualização deve-se à previsão de persistência de valores extremamente elevados de temperatura nos pontos mais altos da ilha da Madeira, onde já onde foram registadas temperaturas extremas acima dos 32 ºC.

Até às 13 horas, eis os valores acima dos 30 ºC registados na rede de estações meteorológicas do IPMA na Região: 32.5 ºC, no Chão do Areeiro; 32.3 ºC, no Pico Alto; 32.1 ºC na Bica da Cana; 31.6 ºC, na Quinta Grande; 31.4 ºC, no Pico do Areeiro; 30.5 ºC, no Lombo da Terça/Achadas da Cruz; 30.3 ºC, no Monte; 30.2 ºC, em Santa Cruz/Aeroporto.