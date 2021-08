Um jovem bombeiro francês passou dez dias a conhecer os Sapadores do Funchal.

Ao que revela a comunicação da CMF, Maurer Quentin é natural de Rixheim, na França, e “esteve durante 10 dias a fazer um estágio com os Bombeiros Sapadores do Funchal”.

O estágio aconteceu ao abrigo das disposições do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, “para ter a oportunidade de estagiar no Funchal, tendo em vista a promoção de troca de experiências e conhecimentos com os bombeiros funchalenses”.

José Minas, citado pela assessoria de comunicação da CMF, sobre a passagem de Maurer Quentin pela corporação, diz: “Ele esteve no Monte no corte das árvores, esteve um dia com uma equipa no combate aos incêndios florestais e outro dia com a equipa dos incêndios urbanos. Fez parte do ‘workshop’ sobre segurança, que demos aos profissionais de saúde, que estiveram envolvidos no Rali Vinho Madeira 2021 e teve ainda acesso à nossa maneira de trabalhar no que toca às operações de desencarceramento”.

“O chefe Minas adianta ainda que foi muito bom ter um bombeiro estrangeiro a estagiar com a corporação, pois é uma forma de ‘partilhar conhecimentos’ e o objectivo é promover mais estágios neste âmbito, que permitam a troca de experiências.