João Paulo Luís reforça confiança e acredita que a população de Santana saberá escolher “um novo rumo”

“Tenho a absoluta convicção de que todas as propostas que temos para a área social e saúde e para a educação, passando pela agricultura, pelo ambiente e pelo fundamental desenvolvimento da nossa economia local são propostas que, entre outras, farão a diferença no dia-a-dia da nossa população e no futuro de Santana” afirmou, ontem, o candidato do PSD/M à Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, à margem da reunião de trabalho tida com o Secretariado do Partido. Uma reunião que serviu para preparar os próximos passos de uma campanha que o candidato assume “de proximidade e de intenso trabalho no terreno”, trabalho esse que, aliás, já foi iniciado aquando da auscultação levada a cabo nos últimos meses.

“Efetivamente, dos contactos que temos vindo a estabelecer, é possível constatar que existe uma vontade cada vez mais expressiva para a mudança política que se impõe neste concelho e é a essa vontade que, juntamente com a minha equipa, espero corresponder”, vincou o candidato, reiterando acreditar na vitória a 26 de setembro e na possibilidade de liderar um novo rumo, de forma a garantir que Santana venha a ter um Executivo Municipal mais próximo das populações, mais preparado para enfrentar os desafios e, também, mais consciente da realidade e do que se passa em cada uma das freguesias. Isto, frisa, “tendo por base um projeto que saiba, ao mesmo tempo, encontrar soluções e aproveitar, em conjunto com toda a população e, em especial, com os mais jovens que aqui queremos fixar, o extraordinário potencial que, a vários níveis, existe no nosso concelho”.

Mais apoios sociais, mais e melhor acesso à habitação, mais ajudas aos agricultores, incentivos à fixação da população mais jovem, captação de investimento e uma aposta decisiva na afirmação turística de Santana foram alguns dos compromissos lembrados, nesta reunião, por João Paulo Luís, junto do Secretário-geral José Prada, sublinhando o seu compromisso “em dar a Santana um novo rumo, o rumo certo”.

José Prada que, reafirmando o projeto do PSD “como o único capaz de devolver a estabilidade, o desenvolvimento e a qualidade de vida a todos os que vivem naquele concelho”, deixou claro que a candidatura ‘Novo Rumo para Santana’ “tem equipa, tem projeto, tem soluções concretas e tem, por isso mesmo, todas as condições para sair vencedora a 26 de setembro”.

A decisão “dependerá, sempre, da vontade da nossa população, que é soberana, mas é fundamental dizer que o que está aqui em causa é a escolha entre um projeto que é válido e capaz de fazer com que Santana ganhe outra estabilidade social, crescimento económico e projeção regional ou deixar tudo na mesma, num concelho que tem perdido população, competitividade e qualidade de vida”, reforça o Secretário-geral do PSD/M, que, na oportunidade, deixou um apelo a todos os Militantes do Partido para que se unam e trabalhem em torno deste Projeto. “Sem dúvida, o melhor para Santana”, rematou.