Porto Santo tem 49 casos activos de Covid-19

O Porto Santo tem, neste momento, 49 casos de Covid-19 activos, segundo o delo delegado e diretor do Centro de Saúde do Porto Santo.

A este propósito, Rogério Correia, ao DIÁRIO, que, além dos 49 casos activos, há 56 pessoas em isolamento, por terem contactado directamente com pessoas infectadas. “São casos que nos preocupam, mas por outro lado, quero tranquilizar todos os porto-santenses, porque 47 casos são de pessoas exteriores ao Porto Santo, são jovens que nos visitam e que, alguns deles, vinham já positivos e foram transmitindo aos outros através das suas festas”.

O delegado de saúde da ilha dourada disse que dos 49 casos, dois são de pessoas “que vivem e trabalham no Porto Santo há muitos anos, mas que saíram de férias e quando voltaram vinham positivos. O Porto Santo em si até a data e em relação a sua população, não tem nenhum diagnóstico formulado o que nos deixa alguma tranquilidade”.

Rogério Correia faz um apelo duplo, aos porto-santenses, por causa dos números, agora divulgados, e aos pais dos jovens: reduzam os convívios com pessoas estranhas, para que as importações de casos positivos não originem cadeias locais, não “despejem” os filhos na ilha.

“Isto é um grande problema nos meses de Agosto. Isto já se arrasta há séculos, não se reflecte não só nestes 49 casos mas reflecte-se nos comportamentos na rua, nos actos de vandalismo. Não é um problema dos bares e das regras, mas é um problema da educação de muitos que visitam a ilha do Porto Santo, e que são jovens e estão sós e que confundem liberdade com libertinagem, confundem coragem com actos de insanidade pura e é isto que nos está a fazer mal e temos de estar atentos.”

Rogério Correia fez um apelo directo aos pais: “Temos de pensar destas situações em termos de futuro, mas desde já faço um apelo aos pais para que aguentem os seus filhos, tentem ter o controlo imediato deles, para evitar que isto (casos de Covid-19) continue a crescer da forma que está a crescer, porque sem uma atitude educada desta juventude, que nos visita, podemos entrar numa situação de menos controlo, e nós porto-santenses temos de estar atentos e promover também, a educação destas gentes, nos nossos negócios, nos locais de trabalho em que estamos, na rua ou seja, em todo o lado. Já que não têm os pais para estar a educá-los, nós vamos ajuda-los atentar que sejam mais educados e responsáveis”.