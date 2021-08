Diogo Peixe assinou pelo CAB Madeira, revela o clube na sua página de Facebook.

O atleta, que fez toda a sua formação no Barreirense, é internacional pelas seleções sub 16 e sub 18.

Na época passada, realizou 13 jogos, com médias de 28 minutos, 5 pontos, 4 assistências, 2 ressaltos e 1 roubo de bola.

Diogo Peixe mede 1.93cm e será um dos 'maestros' da equipa.