Polícia Florestal identifica indivíduo a fazer um churrasco em área florestal

A Polícia Florestal identificou no dia de hoje, em área de perímetro florestal do Poiso, um indivíduo com um fogareiro próprio e portátil a fazer um churrasco, apesar do Alerta Vermelho para o risco de incêndio que vigora para a Região e estar proibido a utilização de fogo em área florestal.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informa novamente que, enquanto vigorar o Alerta Vermelho para risco de incêndio, está proibida a utilização de fogo em área florestal, estando todas as zonas de churrasco isoladas com fita salientando essa interdição.