CAB estreia-se na Liga masculina diante do FC Porto

Realizou-se esta tarde, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, a apresentação do mais recente patrocinador da liga portuguesa de basquetebol masculina e o consequente sorteio da nova Liga Betclic, época 2021/2022.

Apresentado por Pedro Pinto, o evento começou com a apresentação da parceria entre a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Betclic, com intervenções do Presidente da FPB, Manuel Fernandes, e do Director de Mercado Internacional da casa de apostas, Ricardo Domingues, que exibiram os contornos da ligação.

Quanto ao sorteio e na jornada inaugural a única formação madeirense presente na Liga masculina, o CAB Madeira irá fazer a sua estreia fora de portas, diante do FC Porto, no Dragão Caixa.

A primeira jornada reservou os seguintes jogos:

Ovarense GAVEX – Sporting CP

SL Benfica – Vitória SC

Académica EFAPEL – UD Oliveirense

CD Póvoa/Grupo CCR – Imortal LUZiGÁS

FC Porto – CAB Madeira

Illiabum – Lusitânia EXPERT

De referir que o calendário completo da primeira fase do campeonato ficará disponível, ainda hoje no site da Federação Portuguesa de Basquetebol.