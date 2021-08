Guarda-redes Paulo Victor reforça Marítimo

O Marítimo oficializou a contratação de Paulo Victor, confirmando a noticia avançada na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Trata-se de um experiente guarda-redes brasileiro, 34 anos, que representou o Grémio de Porto Alegre, com quem rescindiu o contrato há duas semanas.

Paulo Victor notabilizou-se ao serviço do Flamengo, onde chegou com apenas 16 anos, oriundo do Assisense. No Flamengo, ao longo de 156 jogos, conquistou um campeonato do Brasil, uma Taça do Brasil, uma Copa Libertadores e uma Recopa Sudamericana.

Em 2016/17 foi emprestado ao Gaziantespor, onde alinhou durante um ano. Estava no Grémio desde 2017.

Com esta contratação, Julio Velázquez passa a contar com os guarda-redes Miguel Silva e Vitor Eudes, para além do jovem madeirense Pedro Teixeira, ficando a faltar o anúncio de mais dois reforços: o moçambicano Clésio Baúque e o português Miguel Luís.