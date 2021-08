Novas acessibilidades para a freguesia do Santo da Serra, defende Norberto Ribeiro

O candidato à presidência da Câmara Municipal pela coligação 'Juntos Somos Machico', Norberto Ribeiro, defendeu hoje, como prioritárias no programa da sua candidatura, a obra de requalificação do Caminho da Madeira da Igreja e também uma nova ligação, por Via Expresso, ao Parque Empresarial, esta última tendente a promover a maior dinamização económica daquela zona.

Compromissos aos quais se juntam as obras de requalificação do Caminho dos Casais de Cima da Rocha e, acima de tudo, a sua ligação ao Caminho do Lombo do Talho e também a obra de requalificação do Caminho Municipal da Levada da Serra “para beneficio das populações que ali residem e que há muito pedem uma solução em termos destas acessibilidades”.

O candidato sublinhou também a sua aposta na construção de Caminhos Agrícolas, nesta freguesia em particular mas também em todo o concelho, no sentido de valorizar e apoiar o sector agrícola e todos os que a ele se dedicam.

“É urgente que o executivo municipal olhe para Machico como um todo e seja capaz de corresponder a preocupações que, variando de freguesia a freguesia, têm em comum o facto de terem um impacto directo no quotidiano dos nossos munícipes e é essa a diferença que também pretendemos implementar no nosso concelho, sabendo ouvir e apresentar soluções que, tais como estas, vão ao encontro do que as populações reclamam e mais precisam no seu dia-a-dia”, explicou, defendendo mais investimento na área das acessibilidades e uma outra atenção para com as reivindicações expressas pelas freguesias do concelho.