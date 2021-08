Combate ao desemprego e novas acessibilidades são objectivos de Olga Fernandes para a Ribeira Brava

"Coragem e determinação para fazer a diferença no concelho da Ribeira Brava, sempre em benefício das pessoas". É isto que o PS-M garante que pretende a candidata socialista à presidência da autarquia ribeira-bravense, Olga Fernandes.

Os socialistas entregaram, esta manhã, no Tribunal da Ponta do Sol, as listas de candidatos aos diferentes órgãos autárquicos.

Olga Fernandes, que encabeça a lista à Câmara Municipal, explicou que se trata de uma candidatura “com coragem e determinação” para fazer o que já devia ter sido feito, “mais e melhor, sempre em benefício da população e da dinâmica do concelho da Ribeira Brava”.

A candidata à presidência da autarquia considerou que a Ribeira Brava precisa de uma voz “mais incisiva” para resolver os problemas do concelho, tendo apontado como medidas prioritárias a redução do desemprego, através da criação de melhores condições às empresas, de modo a criar postos de trabalho. Indicou igualmente como importante a criação de novas acessibilidades para moradias e para apoio à agricultura, dando também, desta forma, a oportunidade de criação de novos projectos a vários níveis e garantindo, assim, rendimentos às pessoas.

“Temos a força, temos a coragem e a determinação para fazer a diferença, a bem das pessoas e do concelho”, concluiu Olga Fernandes.