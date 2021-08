O PTP manifestou a sua desaprovação, através de um comunicado enviado às redacções, pela violação dos deveres de imparcialidade e neutralidade por parte do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz ao ter publicado conteúdos institucionais nos espaços do Município de Santa Cruz na internet durante o período pré-eleitoral.

Para José Manuel Coelho "em democracia todos os candidatos devem partir do mesmo ponto de partida". Por essa, razão considera "um insulto aos democratas que o JPP, um partido que sempre se assumiu contra as práticas caciquistas do PSD/Madeira, vir violar os deveres de neutralidade e imparcialidade, se aproveitando do cargo para fazer propaganda eleitoral, fazendo tal e qual fez o PSD/Madeira ao longo dos anos".