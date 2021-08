Helena Freitas quer melhorar acessibilidades às habitações

A melhoria das acessibilidades às diferentes localidades e às habitações é uma área na qual a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de São Vicente, Helena Freitas, pretende investir.

A socialista considera que este é "um dos mais elementares direitos da população e acrescenta que a aposta neste tipo de intervenções revela-se importante para corrigir várias assimetrias" que se verificam no concelho do Norte da Madeira e que "não têm merecido a devida atenção por parte das entidades competentes, nomeadamente a autarquia local".

Helena Freitas adianta que, passados praticamente oito meses desde a intempérie que assolou o concelho, a 25 de Dezembro de 2020, "continuam a haver infra-estruturas por recuperar e que, até ao momento, não mereceram qualquer atenção por parte da Câmara Municipal de São Vicente nem da Junta de Freguesia de Boaventura".

A candidata à Câmara e o candidato à Junta de Freguesia de Boaventura, José Carlos Góis, apontam, concretamente, o caso do acesso a uma habitação no Sítio das Laranjeiras, na Boaventura, cujos moradores, para poderem chegar a casa, têm de passar dentro da ribeira, com todos os riscos que essa situação acarreta. Helena Freitas alerta mesmo que, recentemente, uma das pessoas ficou com sequelas em consequência de uma queda sofrida quando efetuava a travessia do curso de água para poder aceder a casa.

Passado todo este tempo, é inaceitável que, tanto a Câmara de São Vicente, como a Junta de Freguesia de Boaventura, nada tenham feito para resolver esta situação (...) Não se entende como é que, por vezes, a autarquia despende vários milhares de euros do erário público em obras não essenciais e, oito meses depois do temporal, ainda não se dignou a encontrar uma solução para um simples acesso, que é fundamental para estes moradores.

Helena Freitas assegura, por isso, que, se for eleita, pretende solucionar este e vários outros problemas semelhantes que se multiplicam um pouco por todo o concelho, até porque, acrescenta, “se queremos que as pessoas se fixem aqui, é preciso proporcionar-lhes as condições dignas para que isso aconteça”.

Por outro lado, a candidata denuncia uma promessa do presidente da Câmara de São Vicente, José António Garcês, e do secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, que continua por cumprir.

Em causa está, também no sítio das Laranjeiras, a intervenção no Caminho dos Currais. Tal como adianta, os donos dos terrenos adjacentes cederam parte das suas parcelas para possibilitar o avanço da obra, mas a mesma continua por concretizar.