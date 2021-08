Norberto Ribeiro compromete-se a apoiar empresários de Machico

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, garante apoiar os empresários do concelho e contribuir para a criação de mais emprego.

Apoiar os nossos empresários é promover a economia local, é contribuir para a maior empregabilidade – especialmente dos mais jovens – e é criar condições de maior dinâmica, vivacidade e riqueza no nosso concelho e é isso que nos propomos a fazer, na nossa Candidatura, através da criação de uma estrutura municipal que agilize apoios, acompanhe os agentes económicos e assegure que os incentivos, existentes e a criar, sejam efectivamente rentabilizados a favor de Machico Norberto Ribeiro, candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico

O compromisso é assumido “como resposta à inércia e à falta de acompanhamento e de justiça com que os nossos empresários locais têm sido tratados, ao longo dos últimos anos”, vinca o candidato.

O candidato considera que o actual Executivo "não promove a igualdade de oportunidades, a equidade e a sã concorrência relativamente aos empresários de Machico e não tem capacidade de divulgar, conforme devia, todas as ajudas que existem e que acabam por não cumprir o seu objectivo junto do sector”. O candidato propõe-se a alterar a realidade actual do concelho e a criar condições para que Machico e todos aqueles que já investem ou queiram investir se sintam "mais acompanhados, orientados e apoiados nos seus projectos e negócios".

Aquilo que constatamos é que não existe dinâmica nem capacidade de resposta às necessidades ou dúvidas que estes apresentam, assim como também não existe equidade nem justiça na contratação pública e na igualdade de oportunidades no acesso à prestação de serviços que compete ao Executivo Municipal assegurar. Não basta criar estruturas que não funcionam, como é o caso da Startup Machico. Norberto Ribeiro, candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico,

O candidato pela coligação do PSD/CDS quer apostar na criação de uma estrutura municipal, uma plataforma onde os empresários do concelho serão tratados por igual na contratação pública, serão informados dos programas que existem e que hoje são praticamente desconhecidos – como é o caso do Inovar 2020, do Internacionalizar 2020, do Empreender 2020 e de todos os que são disponibilizados pelo IDE – serão informados, também, dos incentivos municipais a criar em complemento a estes programas e serão, também, ajudados, numa espécie de incubação, nos primeiros passos necessários à criação dos seus projectos, bem como na formalização de processos de candidatura.

“Ajudando os nossos empresários estamos a garantir que haja mais dinâmica económica, mais emprego e mais qualidade de vida, num concelho que tem todas as condições para afirmar-se, também, pelas suas ideias empresariais e pela capacidade de trabalho de todos os seus agentes económicos”, remata o candidato pela Coligação 'Juntos Somos Machico'.