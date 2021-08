Artur Ferreira defende a salvaguarda do património imaterial do Porto Santo

A coligação 'Acredita Porto Santo' assume como um dos seus compromissos a recuperação e recolha do espólio documental que existe na ilha do Porto Santo com vista à implementação de um arquivo que salvaguarde a memória e a cultura Porto-santense.

O candidato a vereador Artur Ferreira, explica que esse trabalho de recolha irá envolver a pesquisa e o levantamento de registos orais, escritos e audiovisuais, registos esses que, inclusive, para além de serem salvaguardados, “poderão ser usados nas escolas e noutras acções e iniciativas de índole cultural”.

Mais do que intervir, é urgente documentar, reconhecer e registar todo o Património Imaterial do Porto Santo e a verdade é que, no âmbito da recolha que nos propomos a fazer, está previsto o levantamento exaustivo de lendas, de contos, de adivinhas, de lengalengas, dos saberes e técnicas ligadas à agricultura e à pesca, entre outros meios de subsistência que durante anos prevaleceram na ilha. Artur Ferreira

Artur Ferreira vinca ainda a importância de haver uma aposta decisiva na defesa da cultura Porto-Santense que passe às novas gerações mas que também sirva para valorizar aquela que é a identidade do povo do Porto Santo.

É preciso notar, explica o candidato, “que as formas tradicionais e artesanais de expressão são veículos para a criação da memória e da identidade dos grupos sociais e retractam os vários aspectos da cultura e o 'modus vivendi' da nossa população e, sendo todos os sítios únicos nas suas tradições e cultura, embora com influências diversas, também o Porto Santo deve valorizar a sua identidade, a sua diferença, dando-a a conhecer aos mais novos e transformando essa sua genuinidade em algo positivo, do ponto de vista da afirmação turística e cultural em que importa, mais do que nunca, apostar”.

Um povo com memória “é um povo mais preparado para enfrentar os novos desafios e é também certo que a preservação e maior valorização do nosso património cultural e ambiental geram novas oportunidades ao nível dos serviços e produtos que contribuem para a dinamização da economia local que temos de saber potenciar”, remata Artur Ferreira.