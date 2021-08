Nuno Batista defende maior valorização dos trabalhadores do Município do Porto Santo

O candidato da Coligação 'Acredita Porto Santo' à presidência da autarquia assume que a maior valorização dos recursos humanos do município é um dos compromissos a que se propõe na sua candidaturas às autárquicas de 26 de Setembro.



.A nossa candidatura conta com todos e é fundamental que aqueles que estiveram presentes e que em muito contribuíram para que o nosso município respondesse favoravelmente a todos os desafios, e principalmente mais recentemente aos colocados pela pandemia, façam parte do projecto que temos a desenvolver nos próximos quatro anos e sejam ainda mais valorizados nas suas diferentes missões.

Nuno Batista, candidato da 'Acredita Porto Santo'



Nuno Batista lembra que o sucesso de qualquer medida a implementar depende “do envolvimento, da capacidade de trabalho e da motivação das equipas”, destacando o valor de todos os colaboradores da Câmara Municipal do Porto Santo. Sublinhou, também, que “é com a experiência, com o saber adquirido e com a confiança de todos" que também espera contar para levar a cabo o seu projecto.



O candidato defende a estabilidade dos quadros camarários, e avança ter uma estratégia de valorização que envolve não apenas a formação, mas também a aposta em acções que promovam o espírito de equipa e que contribuam para dar voz e promover uma maior integração a todos os trabalhadores na estratégia a seguir pela autarquia.

Queremos o melhor para os colaboradores e queremos contribuir para o desejo que eles próprios assumem de melhorar e evoluir nos seus papéis e, nesse sentido, iremos promover um programa de valorização e de aquisição de novas competências que, servindo os interesses individuais, resultarão, sempre, a favor do colectivo. Nuno Batista, candidato da 'Acredita Porto Santo'

O candidato reitera que a sua candidatura apresenta "as melhores propostas para o futuro do Porto Santo e dos porto-santenses" e que a equipa que tem em mente para concretizar essas propostas “inclui, naturalmente, os quadros profissionais do Município”.